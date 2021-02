Disfruta de un nuevo capítulo de 'Love is in the air', esta noche a las 22:50 horas en Telecinco

De lunes a viernes a las 16:45 horas, Serkan y Eda te esperan en Divinity

Al final Serkan no ha podido resistirse. Después de plantar a Eda en la casa del bosque el empresario ha regresado. Aunque el recibimiento ha dejado mucho que desear. ¡Pobre Serkan! Por suerte, la sangre no ha llegado al río y el empresario ha intentado aprovechar el incidente para ganarse los mimos de su falsa prometida. Y la jugada le sale mejor de lo que pensaba. En una casa con goteras, a la pareja no le queda más remedio que compatir cama. ¡Cuánta tensión!

Pero después de su romántico amanecer, Eda acepta la propuesta de Serkan pero con una condición. "Voy a ayudarte durante un día. Vamos a estar juntos 24 horas. Después, cada uno por su lado". Y realmente, tras ayudarle a hacerse con el proyecto, cumple su promesa. "¿Qué es lo que no entiendes? Tú eres lo que me pasas, estoy así por ti. Porque eres cruel y desconsiderado. Solo quería escuchar una disculpa. He esperado hasta el último minuto y nada. Por eso no tenemos nada más que hablar", le dirá al empresario.

Sin embargo, el enfado le durará poco. Horas más tarde de su pelea, Serkan se planta en la floristería y le hace un centro de flores con una dedicatoria muy especial. "Mi hada, ¿me perdonas?" Y Eda no puede resistirse. Inmediatamente se presenta en el despacho del empresario y aceptar su oferta.

¡Nos vamos de boda!

Sin embargo, la felicidad de la pareja dura muy poco. Justo cuando parecía que todo podría cambiar, Selin suelta la gran bomba. Ferit y ella se casarán en una semana.

Por supuesto, la airada reacción de Serkan no tarda en producirse. Su obsesión por Selin se apodera de él nuevamente y traza un nuevo plan. "Mientras yo quito de en medio a Ferit, tú convence a Selin para que no se vaya a Italia". Sin embargo, Eda vuelve a actuar por libre y sorprende a su falso prometido y su ex con una boda inesperada. "También nos vamos a casar".

La cosa se complica pero ahora toca seguir adelante con esta nueva mentira. Eda pone en marcha su plan y queda con Selin para probarse vestidos de novia, donde la florista se confiesa. "Los sentimientos de Serkan son confusos. No lo sé. Algunas veces pienso que solo se comprometió conmigo para hacerte daño a ti y ahora te vas a casar", le dirá Eda a Selin. "Me dijo que eras la mujer perfecta, que eras inteligente, compasiva y fuerte. Perfecta. Serkan Bolat y sus sentimientos, Quién sabe cuáles son. Mi lógica me dice que no te quiere y yo estoy muy enamorada de él. ¿No es eso lo que importa?"

Sin embargo, puede que Eda se equivoque y que Serkan esté menos confundido de lo que ella cree. Nada más verla vestida con su peculiar vestido de novia, el empresario se queda en shock.

No faltes a tu cita con la pareja del momento