Tras saber que Serkan se casará con Selin, Eda ha puesto en marcha una estrategia para hacerle reaccionar

¡Se va a casar con Deniz!

¿Qué hará el protagonista de 'Love is in the air' a partir de ahora? No te pierdas el siguiente episodio el martes en Telecinco

Eda no logra recuperarse del compromiso de Serkan con Selin. Su sueño de que el protagonista de 'Love is in the air' recordase y volviese a enamorarse de ella saltó por los aires con este pequeño gran gesto que le hizo pensar que ya es imposible tenerle de nuevo. Y los acontecimientos posteriores se lo confirmaron. Ahora ya no solo ella conoce la inminente boda del que en su día estuvo a punto de ser su marido. Una filtración malintencionada a los medios ha hecho que todo el mundo sepa de este enlace. Ya no hay vuelta atrás. Pero Eda sigue teniendo una pequeña esperanza.

Es incapaz de borrar de su mente su encuentro a solas con Serkan durante su escapada con amigos. El hecho de que estuviese a punto de recuperar la memoria y que le verbalizase su deseo por acordarse de ese año de amor que ha eliminado de su cabeza hizo que se desinflasen sus ganas de no verle nunca más. Y para demostrárselo ha optado por mover ficha. No le sirve de nada manifestarle a Serkan lo mucho que le ama. Hasta que no recuerde, todo esfuerzo será en vano. ¿O no?

Con el objetivo de hacerle reaccionar, Eda ha dinamitado el último acto social de la compañía al anunciar por sorpresa y sin que nadie estuviese al tanto (salvo el propio implicado) su compromiso con Deniz. Las caras de perplejidad de los allí presentes eran de esperar. Hasta el propio Deniz, enamorado de ella desde la infancia, no se podía creer este juego maquiavélico de Eda. Pero lo más importante de todo es: ¿cómo se lo tomará Serkan? ¿servirá este giro de guion para que las cosas en 'Love is in the air' vuelvan a estar en su sitio?

¿Dónde y cuándo puedo ver el próximo episodio de 'Love is in the air'?