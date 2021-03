El martes a las 22:45 horas, un nuevo capítulo de 'Love is in the air', en Telecinco

Hande Erçel y Kerem Bursin protagonizan la historia de amor del momento

Cada tarde a las 17:00 horas tienes una cita con Eda y Serkan en Divinity

Eda y Serkan no tienen ni un minuto de paz. Y mira que esta vez la cosa prometía. Persecución por la biblioteca de la universidad, paseo bajo la lluvia, un regalo muy especial y una invitación a trabajar en su casa durante toda la noche hacía pensar en que la esperada reconciliación de la pareja iba a producirse en cualquier momento.

Gran equivocación. Sí, la química sigue siendo más que evidente pero siempre hay algún problema que vuelve a distanciar a la pareja. ¿Y qué ha sido esta vez? Selin. La ex del empresario se ha plantado en su casa nueva con las maletas para vivir allí. Sí, todo ha sido una confusión pero ha sido pensar en que la parejita bajo el mismo techo y estallar la guerra de nuevo.

La trampa de Efe

Serkan no se equivocaba. Siempre ha creído que Efe ocultaba algo y así es. El nuevo socio no dudará en boicotearles provocando la caída del tejado de la importante pareja que les acaba de contratar. "Acabo de hacerlo pero el daño ha sido mayor de lo que pensaba. Lo solucionaré. Lo último que quería era que pasara algo como esto", le dirá a su misterioso socio en la sombra.

Sin embargo, escapar de Serkan no será fácil. Desde el primer momento, y aunque Eda sospeche de Selin, el empresario tendrá su mirada puesta en él.

Comienza la batalla por descubrir quién tiene razón. Y será Eda quien salga peor parada. Tras enfrentarse a Selin por el tema de los planos, Serkan la destrozará. "Parece que has encontrado una pista equivocada. Selin no ha tenido nada que ver en esta historia así que no te metas".

Y estás duras palabras provocarán un nuevo desencuentro entre los protagonistas de 'Love is in the air'. Eda necesita saber el motivo por el que Serkan es tan duro con ella pero no con Selin. "Nunca estuve enamorado de ella. No puedo seguir viéndote todos los días en la oficina", le dirá a la florista, que le hará una confesión que le destrozará.

Pero Serkan es quien gana la partida. Su estrategia surtirá efecto y logra poner tan nervioso a Efe que acaba delatándose ante Eda. Una pregunta sobre las sospechas de Serkan harán saltar todas las alarmas de la florista, que decide tenderle una trampa. Efe acaba confesando. Aunque eso sí, adornará un poquito lo ocurrido para ponerse en evidencia.

Eda y Serkan te esperan en Mediaset

Se han convertido en la pareja del momento y su historia de amor ha enganchado ya a millones de espectadores y por eso en Mediaset te hemos preparado una cita doble con Eda y Serkan. Los martes y los miércoles puedes disfrutar de los capítulos de estreno en Telecinco y cada tarde a las 17:00 horas, la pareja te espera en Divinity. ¡No te lo pierdas!

Adelántate a los capítulos de 'Love is in the air' en Mitele PLUS