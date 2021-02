Eda lanza a Serkan a los brazos de Selin: "Hazle los cumplidos que me haces a mí, verá que te importa"

Ha llegado el día. Es el cumpleaños de Serkan y aunque Eda tiene claro que él es de los que no lo celebra, no se olvida y le prepara un regalo muy especial y una sorpresa. Sin embargo, la sorpresa se la llevará ella cuando el empresario, tras llegar a un importante acuerdo empresarial, le pide que le compre flores a Selin. "Pon alguna frase sobre lo importante que es para mí".

La tensión entre Serkan y Eda

Escribir esa nota y enviar esas fotos dejará muy tocada a Eda que empieza a mostrarse distante con Serkan, que no tarda en darse cuenta de que algo está ocurriendo. "¿Qué te pasa?", le dice a la florista que se niega a responder y lanza a Serkan a los brazos de Selin. "Está enamorada de ti, solo debes demostrarle que la quieres de verdad. Hazle todos los cumplidos falsos que me haces a mí, los gestos y las miradas. Si la quieres debes ser más romántico. Es lo que ella espera. Ya os he reservado una mesa para esta noche. Sé que es tu cumpleaños pero sé que no te gusta celebrarlo. Puedo cancelarlo si es lo que quieres pero así Selin se dará cuenta de que te importa."