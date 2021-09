Estamos 'living' con los derroteros por los que están yendo las tramas de 'Love is in the air'. Cada tarde, a partir de las 17:50 horas, eres incapaz de no conectar con Divinity para ver en qué anda la situación entre Serkan y Eda. Un tira y afloja constante que cada vez se está poniendo más interesante. Y como sabemos que tu adicción por este fenómeno turco es absoluta, ahí va un avance exclusivo de lo que vas a ver esta tarde.

Tal y como puedes ver dándole al play al vídeo que abre esta noticia, Eda está desesperada. Su relación con el que fue (y sigue siendo) el amor de su vida hace que esté día y noche dándole vueltas a la cabeza sobre qué pasará en el futuro entre ambos. Y Melo, nuestra adorada Melo, sigue siendo su gran confesora en estos quebraderos.

Los celos de Eda por Serkan

Ahora que su hija, la tierna Kiraz, está a cargo de Serkan, Eda cree que esta podría ser una nueva vía de unión con el empresario. Sin embargo, los golpes que ha ido recibiendo a lo largo de las dos temporadas que llevamos viendo 'Love is in the air' le han hecho ser algo negativa. La protagonista de la serie, a la que da vida Hande Erçel, no sabe si volverá a perder a Serkan por mucho que esté responsabilizándose de la niña.

Su ego no le permite escuchar los consejos de su amiga. A pesar de que Melo le anima a averiguar dónde está Serkan, Eda asegura que su paradero no es de su incumbencia. Pero todos sabemos que no es así. ¿Hasta dónde llegará este ataque de celos de la florista? La respuesta la encontrarás en el capítulo de hoy, que podrás ver a partir de las 17:50 horas en Divinity.

