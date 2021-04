Cada martes, un nuevo capítulo de 'Love is in the air' en Telecinco a las 23:00 horas

Se nos va a salir el corazón del pecho de la emoción. Después de varias semanas sufriendo por culpa de la llegada de la abuela de Eda a Estambul, la florista ha ignorado todas las advertencias de la señora Semiha y, aun sabiendo el riesgo que corre haciéndolo, le ha pedido matrimonio a Serkan.

Pero, ¿qué ha pasado para que Eda de este paso de forma tan repentina? Pues ha pasado de todo. El último capítulo de 'Love is in the air' ha sido muy intenso y hemos sido testigos de grandes momentos que han acabado conduciendo al MOMENTAZO que los fans esperan hace semanas.

La pillada de Eda a Balca y su noche más apasionada con Serkan

En este giro tan inesperado han jugado un papel importante los celos. Y es que, aunque Eda tiene muy calada a Balca, verla en casa de Serkan únicamente con una camisa del empresario le ha hecho estallar. "Te has quitado la ropa a propósito y has elegido una camisa de Serkan. ¿Qué clase de persona eres? Intentas separar a dos personas que se quieren con estos trucos. Tu cabeza funciona sobre todo para hacer daño pero eres tonta", le dice a la directora de Relaciones Públicas de Art Life antes echarla de casa.

La reacción de Eda arruina los planes de Balca y la señora de Semiha (sí, efectivamente este incidente había sido cuidadosamente preparado por ambas). Todo da un giro inesperado y el guion planteado por las dos villanas de esta historia da un giro de 180 grados. Eda se queda en casa de Serkan y, tras una pelea, tienen su ENCUENTRO MÁS APASIONADO.

La pillada de la abuela de Eda

Pero este encontronazo con Balca y la posterior reconciliación con Serkan no es lo único que ha precipitado los acontecimientos. Tras una charla con Serkan, que le da un día para arreglar sus problemas, y después de que su abuela la pillara infraganti impidiéndole encontrar esos papeles que la pusieran entre la espada y la pared obligándola a dejarles en paz a Serkan y a ella, Eda ha decidido dar el paso más importante. Se ha subido al avión y le ha pedido matrimonio. ¿Habrá boda en París?

