El sueño ha terminado. Después de pensar que el accidente de Eda podría ser la posibilidad perfecta para que la pareja empezara de cero, nada más lejos de la realidad. Ha sido acordarse de que Serkan rompió con ella y estallar como una auténtica bomba. Sin embargo, todavía queda algo de esperanza. El empresario se la lleva a su casa hasta asegurarse que está bien y que el golpe no ha dejado ningún tipo de secuela. ¿Qué pasará cuando estén de nuevo a solas?

Sin embargo, Eda ha empezado a sospechar. El extraño comportamiento de Serkan, sus más que evidentes celos hacia Efe, algunos comentarios... Las cosas no cuadran. ¿Es posible que el empresario le esté ocultando algo? ¿Qué se esconde detrás de su inesperada ruptura? Convencida de que hay algo más de lo que le ha contado, la florista empieza a indagar y coloca a su ex contra la espada y la pared. "¿Hay algo que no me dices? Si hay algo que no me estás diciendo y algún día lo descubro, te lo voy a hacer pagar", le dice cuando él vuelve a montarle una escena por su relación con el nuevo socio.

La tensión crece entre Eda y Serkan

Pero aunque las discusiones entre ellos son cada vez más frecuentes, la tensión cuando están juntos es más que evidente. Y el cumpleaños de Pırıl ha sido buena prueba de ella. Ha sido ver a Serkan y Eda no ha tardado ni un minuto en subirse al escenario para dedicarle una canción.

Y la cosa no ha terminado ahí. Con algunas copas de más, Eda ha tenido el valor de volver a enfrentarse cara a cara con su ex. "¿Por qué no te diviertes?", le ha dicho a su ex, que no ha tardado ni un segundo en reprocharle su comportamiento con Efe antes de pedirle un baile. ¡MOMENTAZO!

