Eda entrega a Serkan un diario de cómo ha crecido su hija, en el próximo capítulo de 'Love is in the air'

Serkan ya sabe que él es el padre de la hija de Kiraz, la hija de Eda

Eda quiere que Sekan la perdone y le regala un diario sobre cómo ha crecido su hija en estos años

“Serkan, la dueña de estos zapatos, esa niña maravillosa, esa niña tan dulce es mi hija y tú eres el padre”. Estas fueron las palabras de Eda que han puesto patas arriba la vida del empresario. La verdad ya ha salido a la luz, pero ahora Serkan necesita tiempo para asimilar todo lo que está ocurriendo. Primero decide huir, pero finalmente habla con la que un día fue la mujer de su vida y le cuenta todo lo que está sintiendo.

En el próximo capítulo de ‘Love is in the air’, Eda ha podido explicarse y escuchar la respuesta de Serkan: “No puedo digerir esto tan deprisa. Necesito un poco de tiempo. Necesito tiempo para pensar en mis próximos pasos. Ahora preferiría estar solo”. Su ex, a raíz de su respuesta, le ha entregado un diario de cómo ha ido creciendo Kiraz desde que nació. Sin embargo, el empresario es incapaz de mirarlo, al menos de momento. ¿Querrá Serkan formar parte de la vida de Kiraz y conocer cómo han sido todos estos años sin él a su lado?

Eda y Serkan por fin hablan tras enterarse de que Kiraz es su hija

La primera reacción de él fue desaparecer. Serkan no estaba preparado para conocer la noticia y ha decidido huir. Pero la constancia de Eda en la puerta de su casa consigue que entre ellos se produzca la esperada conversación. “Me quedaré aquí el tiempo que haga falta. Cuando abras, aquí estaré. He querido decírtelo muchas veces. Un día llegué a tu puerta pero me di media vuelta. Te llamé cuando estaba en Italia, ¿no lo recuerdas? Sé que estás enfadado y que me culpas. Y tienes razón. Yo quería tener a mi bebé quería tener una parte de ti conmigo, que creciera a mi lado. Tenía miedo de tu reacción. Me daba mucho miedo de que no la quisieras. ¿Qué podía hacer?”, le insiste Eda a su ex.

A la mañana siguiente, tras la insistencia de Eda, Serkán accede a escucharla. “Tener a Kiraz fue una decisión complicada pero no me he arrepentido en ningún momento. Solo lamento no habértelo podido decir, pero recuerda que me echaste a la fuerza. Sé que cometí un error, pero no podía. No te quedes callado. Grita si quieres", le pide Eda.

La respuesta de Serkan, que se ha hecho esperar, es sorprendente. “No hay ningún motivo para gritar. Lo he estado pensando. Tienes razón. Creo que en tu lugar habría hecho lo mismo. Si me hubieras dicho que estabas embarazada probablemente habría querido que abortaras y Kiraz no habría nacido. ¿Qué le has dicho a Kiraz, ¿que su padre ha muerto?", le dice a Eda, que sigue dándole explicaciones. "Yo crecí sin padres, sé lo que sufriste porque tu padre no te quería, qué iba a decirle. Al menos es una niña feliz", responde Eda, que a lo largo de estos años le ha dicho a su hija que su padre es astronauta.

