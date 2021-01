De lunes a viernes a las 16:30 horas, 'Love is in the air' en Divinity

¡Vaya momentazo en la piscina nos han regalado Eda y Serkan! Y es que, por mucho que se empeñen, las cosas han empezado a cambiar. Y si no, que se lo digan al empresario que, después de una pelea con su futura mujer, no ha dudado ni un minuto en lanzarse al agua con ropa y todo para rescatarla. ¡Y eso que la piscina no parece cubrir mucho!

Eda y Serkan, pillados por Selin

Poco han podido mantener su secreto a salvo. Apenas unos días después de oficializar su compromiso en una fiesta por todo lo alto, Selin les ha descubierto. Después de fracasar en su intento por encontrar pistas sobre lo que realmente se esconde tras ese radical cambio de Serkan, la pareja se lo ha puesto en bandeja. En una mesa y a vista de todos estaba el documento que podría acabar con su farsa. "¿Es un contrato de compromiso?", ha preguntado muy sorprendida. ¿Qué hará ahora la pareja? ¿Serán capaces de explicarlo?

La chispa ha saltado entre los protagonistas de 'Love is in the air'

Sin embargo, lo que no imagina Selin (ni tampoco imaginaban los protagonistas cuando firmaron ese acuerdo) es que unas semanas les bastaría para que ese amor falso se convirtiera en real. Después de muchos encontronazos, la pareja ha empezado a verse de otra manera. "Un hombre que no conozco me ha cautivado y me ha colocado en el centro de su vida arrastrándome a él", se decía Eda horas antes de su fiesta de compromiso.

Y no es la única. A Serkan ya le cuesta disimular. Sus miradas le delatan y es que la forma en la que mira a Eda ha cambiado mucho. La espontaneidad de Eda, su inocencia, su belleza, su entrega... Todo le ha cautivado y por momentos le lleva a olvidarse del acuerdo que firmaron. ¿Se atreverá a dar un paso más en su relación?

Un beso inolvidable

Y sí, ¡ya hemos tenido beso! Aunque todo es supuestamente falso, a la pareja no le ha quedado más remedio que demostrar ante todos sus amor. Y aunque al principio a ninguno de los dos les hacía demasiada gracia, el beso con el que sellaron su amor delante de los asistentes a la fiesta de compromiso no tuvo nada de falso. ¡Qué momentazo!