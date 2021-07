Selin sí está embarazada: ¿será Serkan el padre del bebé que está en camino?

A pesar de su incredulidad, Eda ha podido confirmar que la mala de 'Love is in the air' está esperando un bebé

Eda lleva varios capítulos con la mosca detrás de la oreja. No puede creerse que, después de todo lo que luchó por que Serkan recuperase la memoria y recordase su historia de amor, existiría algo que haría que todo saltara por los aires. Y detrás de ese obstáculo que podría poner fin a su relación con su amado está, cómo no, la malvada Selin.

El tiempo ya le ha demostrado que la villana de 'Love is in the air' es capaz de hacer lo que sea por romper su ilusión de construir un futuro con el personaje encarnado por nuestro Kerem Bürsin. Sin embargo, en el nuevo episodio de nuestra serie turca favorita hemos descubierto que, esta vez, Selin no mentía.

Después de estar varios días detrás de ella, Eda y sus amigas parecían no tener una respuesta. ¿Realmente está embarazada? ¿Es cierto que Serkan es el padre de esa criatura que está en camino? ¿Deberían hacerle partícipe de esta situación?

Selin sí que está embarazada

El hecho de que Selin insista tanto en que quiere mantener esta gestación en secreto es algo que le sigue descuadrando. ¿Por qué ocultar algo que podría unirle para siempre con Serkan y conseguir así su objetivo de casarse con él?

Sin embargo, tras desmayarse durante una intensa conversación con Eda, la protagonista de 'Love is in the air' por fin ha descubierto la verdad. Selin sí que está embarazada. Así se lo ha confirmado la doctora que estaba atendiéndola tras esta pérdida de consciencia temporal. Y su reacción, como era de esperar, ha sido de sorpresa absoluta.

Ahora sí que sí es el momento de decir la verdad. ¿Llegará el ansiado momento en el que Eda sea al fin honesta con Serkan y le cuente la delicada situación en la que se encuentra Selin? ¿Le hará dar el paso el hecho de que su amado le propusiese formar una familia?

