'Love is in the air' cierra su primera temporada: los fans opinan sobre qué pasará en el último capítulo

El viernes, la historia de Eda y Serkan cierra su primera temporada

El lunes a las 17:45 horas, arranca la segunda temporada de 'Love is in the air'

La primera temporada de 'Love is in the air' entra en su recta final. La historia de amor de Eda y Serkan pondrá punto y final a su primera etapa el viernes a las 17:45 horas en Divinity con un capítulo que no defraudará a los seguidores de la serie, que están en un sinvivir desde que el empresario fuera diagnosticado de un tumor cerebral.

La vida de Serkan está en peligro y su enfermedad ha cambiado sus prioridades. Desde que descubrió que podía morir, el empresario se ha volcado en Eda y en disfrutar cada momento a su lado, cumplir sus sueños y vivir nuevas aventuras . Eso sí, sin confesarle su delicado estado de salud.

¿Qué pasará si Eda descubre que Serkan le ha ocultado algo tan importante? ¿Podrá Serkan superar este duro bache sin que se entere su novia? ¿Habrá sido todo una equivocación? En Divinity nos estamos haciendo muchas preguntas ante el inminente final de la primera temporada y se nos ocurren muchas posibilidades. Casi todas desastrosas para los protagonistas de 'Love is in the air'. Pero, ¿qué piensan los fans? ¿Cómo creen que va a terminar esta primera temporada? Participa en nuestra encuesta y danos tu opinión.

La segunda temporada de 'Love is in the air' arranca el lunes en Divinity

Tranquilos. La primera temporada acaba pero en Divinity no os vamos a dejar con la miel en los labios. Los fieles seguidores de 'Love is in the air' apenas tendrán que esperar un fin de semana para poder disfrutar de los nuevos capítulos de la serie que se ha convertido en todo un fenómeno mundial. El lunes a partir de las 17:45 horas arranca la segunda temporada de la ficción del momento y podremos descubrir qué ocurre entre Eda y Serkan en esta nueva etapa. ¡Y nos va a sorprender mucho! Varios años después y con un personaje que amenaza con poner patas arriba la vida del empresario, el empresario y la florista se reencuentran.

