Las amenazas de la señora Semiha y la turbia estrategia de Balca no han servido de nada. El amor de Eda y Serkan es más fuerte que todo eso. La pareja ha vuelto a demostrar que nada ni nadie podrá separarlo y haciendo caso omiso a todas las advertencias se han comprometido minutos antes de que el avión que iba a llevarles a París despegara. "Claro que quiero casarme contigo, no hay nada que desee más en el mundo", le dice el empresario a su chica tras recuperarse del shock inicial por la inesperada pregunta. ¿Qué pasará ahora?

De momento sabemos que la boda no va a celebrarse en París (al menos de momento). La desaparición de Pırıl ha despertado de su sueño a Eda y Serkan y les ha devuelto a la realidad (y a la oficina). Sin embargo, visto lo visto, no parecen que vayan a ceder en su empeño por contraer matrimonio. Pero claro, ni ellos van a ceder ni creemos que Semiha o Balca lo hagan.

En Divinity nos estamos planteando qué pasará ahora con la pareja y cuál será el próximo paso que den (esperemos que sea hacia el altar) y queremos saber qué opinan los fans de la serie sobre la que se les va a venir encima cuando Semiha se entere de lo que ha hecho su nieta.

La pedida de mano y la respuesta de Serkan

La relación de Eda y Serkan ha cambiado en apenas unos días. Eda no ha aguantado más las amenazas de su abuela y tras ser pillada por su abuela husmeando en su caja fuerza, la florista ya no ha podido más, se ha plantado en el avión en el que iba a viajar el empresario a París y le ha pedido matrimonio.

En shock, al empresario le ha costado reaccionar pero después de unos minutos su respuesta no podía ser otra. Serkan ha aceptado la propuesta. "Claro que quiero casarme contigo, no hay nada que desee más en el mundo", le dirá a Eda, que antes de nada tendrá que explicar qué ha pasado en los últimos días y por qué rompió con él. "Mi abuela lo planeó todo. Tenía miedo, no quería que te hiciera daño".

Eda y Serkan se han convertido en la pareja del momento y los fans de la serie están deseando descubrir qué ocurre entre ellos. ¿Habrá boda? ¿Conseguirán juntos superar todos los obstáculos que la vida les pone?

