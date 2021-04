La abuela de Eda ha dado el primer paso para destruir a los Bolat

La guerra ha estallado en 'Love is in the air'. Un par de días en Estambul han bastado para que la abuela de Eda ponga patas arriba la vida de su nieta y la de Serkan Bolat. Tras darse cuenta de que sus amenazas no eran suficientes para distanciar a la pareja, ha pasado a la acción.

En plena fiesta de Navidad, ha puesto las cartas sobre la mesa y ha demostrado que tiene armas suficientes para acabar con el empresario y toda su familia. Una pareja de policías ha irrumpido con la intención de detener a Serkan. Pero, ¿quién le ha denunciado? ¿Qué cargos hay contra él? En Divinity nos hemos planteados qué es lo que ha podido ocurrir y casi ninguna de las opciones le augura un buen destino al empresario. ¿Tú qué opinas?

La policía interrumpe la reconciliación de Eda y Serkan

Y todo esto porque Eda no ha querido dar su brazo a torcer. Pese al miedo a que algo terrible pueda ocurrirle, está cada vez más cerca de él. La llegada de su abuela ha tenido el efecto contrario en su relación. Tanto ha unido a la pareja, que Serkan se ha atrevido a proponerle que vuelvan a estar juntos. Desafortunadamente nos hemos quedado con las ganas de saber la respuesta porque justo ha irrumpido la policía para comunicarle que había una denuncia contra él.

