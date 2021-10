Kerem Bürsin, en exclusiva: "Tengo los derechos de un libro ambientado en España y podríamos rodar aquí"

"Me encantaría trabajar en España"

El protagonista de 'Love is in the air' ha sido embajador de la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida

Cada tarde a las 18:30 horas, 'Love is in the air', en Divinity

Kerem Bürsin está en España como embajador de la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida y Divinity ha podido hablar con él en exclusiva. En un encuentro que se ha producido horas antes de que acudiera a los desfiles, hemos compartido con el protagonista de 'Love is in the air' un divertido rato en el hotel, en el que se han congregado cientos de fans que soñaban con poder captar una imagen de su ídolo.

Agradecido con el cariño recibido de los seguidores españoles, el actor ha respondido a todas nuestras preguntas y como sabemos que no puedes esperar para saber qué nos ha contado el actor turco de moda, te traemos en exclusiva este pequeño adelanto con el que todos sus seguidores españoles van a enloquecer aún más. ¡Kerem Bürsin quiere trabajar en nuestro país! "Me encantaría trabajar en España me parece un país con una industria del cine y televisión impresionante con directores y actores muy talentosos. Me encantaría. Respecto a los proyectos no te puedo contar mucho pero me encantaría tener proyectos aquí", nos ha contado.

Pero ahí no se acaba la cosa. No solo su faceta de actor podría traerle a nuestro país sino que un proyecto como productor podría traerle de vuelta a nuestro país para grabar. "Mi productora tiene los derechos de un libro cuya trama tiene lugar en España y Turquía y podríamos rodar aquí".

No te pierdas la entrevista íntegra

Esto ha sido solo un adelanto. Nuestro encuentro con Kerem Bürsin ha dado mucho más de sí y por eso tienes que estar muy atento los próximos días a Divinity. Muy pronto, te mostraremos los momentos más divertidos de esta entrevista y descubrirás todo lo que el actor nos ha contado sobre su familia y su vida nómada debido al trabajo de su padre, sobre si le gustaría ser James Bond y sobre un montón de cosa más. ¡No te lo pierdas!

Kerem Bürsin revoluciona España

El pasado jueves por la tarde, Kerem Bürsin aterrizaba en Madrid desde donde a la mañana siguiente ponía rumbo a Canarias. A primera hora de la mañana llegaba a las islas, donde era recibido por cientos de fans. Gritos, pancartas, fotografías... La locura se desataba en el aeropuerto, lo que ha obligado a la policía a escoltarle hasta que llegara al coche.

'Love is in the air', cada tarde en Divinity

Pero mientras esperamos que el sueño de Kerem Bürsin (y el de sus fans) de trabajar en España se hace realidad, sus seguidores pueden seguir disfrutando del actor turco del momento cada tarde en Divinity. A partir de las 18:30 horas, no puedes perderte los nuevos capítulos de estreno de 'Love is in the air', una historia que ha conquistado a millones de espectadores y que ha entrado en su recta final. ¿Cómo acabará el amor de Eda y Serkan?

Disfruta de los capítulos de tus series favoritas en Mitele PLUS