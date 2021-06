"Hande Erçel es una actriz increíble y tiene un corazón enorme"

Convertido en uno de los actores del momento gracias a su papel del ambicioso arquitecto y empresario Serkan Bolat en 'Love is in the air', la comedia romántica que puedes ver en Telecinco y en Divinity, Kerem Bürsin ha hablado en exclusiva con Mediaset España.

Galardonado en 2017 con el premio al Mejor Actor en el Seoul International Drama Awards por su interpretación en 'Bu Sehir Arkandan Gelecek', nos ha contado cómo preparó su personaje en la serie y ha valorado el éxito internacional de esta ficción. Además, el actor comenta su formación artística y nos habla de su compañera Hande Erçel.

¿Cómo llegó a tu vida el papel de Serkan Bolat?

Me enviaron el guion y poco después me reuní con el productor. Cuando leí el guion, sentí que tenía que formar parte de esto. Sabía que me divertiría mucho con Serkan Bolat y, sinceramente, después de haber participado en muchas películas dramáticas, me apetecía reírme mientras trabajaba.

¿Qué ha significado este personaje para ti tanto en tu carrera como en tu vida personal?

Estoy contento de que Serkan Bolat se haya convertido y sea una parte importante en mi carrera artística. Ha sido muy divertido tenerlo cerca.

¿Cómo te has preparado este personaje?

Para preparar el papel, trabajé con Esin Doğan, gran coach de interpretación, con quien hablé sobre el personaje. Tengo un objeto que me recuerda a Serkan Bolat, trabajé en qué tipo de animal sería Serkan y además hay varias personas de mi vida que me recuerdan vagamente a él. Todo esto me ha permitido darle forma y obviamente el texto es una de las mejores guías para explorar el personaje aún más.

¿Qué aspectos tienes en común con Serkan?

Aunque me gustaría decir que no nos parecemos, lo cierto es que hay algunas similitudes. A veces me quedo atascado en algunos aspectos, como hace él, pero, aparte de eso, somos bastante diferentes.

¿Cómo es Serkan bajo tu punto de vista? ¿En qué aspectos ha cambiado desde la primera vez que conoció a Eda?

Sintió que tenía un corazón y sus emociones empezaron a apoderarse de su mecanismo de control, su mente. Para alguien que funciona completamente con la lógica, lo ilógico comenzó a tener sentido para él.

¿Cuál ha sido la secuencia más difícil que has rodado en 'Love is in the air'? ¿Y la más emotiva?

Sinceramente no me acuerdo de la más difícil. El rodaje en la televisión turca es un trabajo muy interesante, porque los episodios duran una media de 130 minutos y los guiones tienen entre 100 y 130 páginas. Rodar esto en cinco días significa que pasamos mucho tiempo en el plató. Creo que el ritmo es probablemente lo más difícil de gestionar. La más emotiva podría ser cuando descubro que mi familia es responsable de la muerte de los padres de Eda.

¿Cómo es un día de rodaje en 'Love is in the air'?

Muy divertido.

¿Cuáles son los mayores retos a los que se te has enfrentado durante el rodaje de 'Love is in the air'?

Como he dicho antes en relación con la televisión turca, el ritmo de rodaje es la parte más difícil.

¿Cuándo decidiste convertirte en actor? ¿Cómo te has formado profesionalmente?

Llevaba queriendo ser actor desde que tenía 13 años. Trabajé en obras de teatro aquí y allá, pero hubo una obra específica en la que la actuación cambió y pasó de ser un pasatiempo infantil a convertirse en un deseo que anhelaba explorar. Así que fui a la universidad de Boston, donde estudié, participé en algunas obras teatrales y actué en películas de estudiantes. Posteriormente, me mudé a Los Ángeles y empecé a trabajar con el profesor de interpretación Eric Morris.

¿Cuáles son tus próximos proyectos profesionales?

Ahora mismo estoy grabando 'Love is in the air'. Quién sabe qué será lo siguiente y no saberlo es lo más emocionante.

¿Cómo te gustaría que fuese el último episodio de 'Love is in the air'?

Soy la peor persona a la que podrías preguntarle eso (risas). No me gustan los finales felices. Soy más del tipo de final de 'vamos a sorprender a todo el mundo', así que no creo que al público le guste mi final (risas).

¿Qué sueños te gustaría alcanzar profesionalmente?

Me encantaría trabajar a nivel internacional.

¿Qué significa para un actor turco que su trabajo sea un éxito internacional?

Es estupendo poder representar a mi país a través de algo que me gusta hacer. Sin embargo, creo que personalmente no me centro ni pienso en el éxito en el sentido en que lo plantea esta pregunta.

¿Te ha cambiado la fama?

No estoy seguro. No creo que lo haya hecho, pero a quien mejor podrías preguntar es a mi familia (risas).

¿Qué opinas de Hande Erçel como actriz?

Es una actriz increíble y tiene un corazón enorme. Es un encanto en el set de rodaje y con todas las personas con las que trabaja. Es además una actriz muy disciplinada y consciente. Somos muy afortunados de tenerla en el equipo.

¿Por qué los espectadores españoles tienen que seguir viendo 'Love is in the air'?

Si quieren pasarlo bien, tienen que quedarse con nosotros.

¿Hablas un poco de español?

Hablo muy poco, pero he estado dando clases de español, así que ya veremos cómo evoluciona.

¿Con qué actor o actriz española te gustaría trabajar?

España está llena de actores con mucho talento. Soy un gran admirador de Javier Bardem y de actrices como Úrsula Corberó y Alba Flores.

