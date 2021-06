La faceta solidaria de Hande Erçel, de 'Love is in the air': “Puedes ser el héroe de alguien”

La actriz es imagen de una campaña para recaudar fondos contra el cáncer

La actriz protagonista de 'Love is in the air' tiene un corazón enorme. Eso es algo que sus fans ya sabían, pero recientemente ha vuelto a demostrarlo. Hace unos días ha hecho pública una campaña junto a Kansersiz Yaşam Derneği que tiene como objetivo recaudar todo el dinero posible para ayudar a los pacientes de cáncer y a sus familias. Se trata de una de las asociaciones más conocidas de Turquía y con la que colaboran muchos artistas. En esta ocasión, Hande ha querido ser la imagen de una campaña de captación que tiene como lema “Kahraman olma sırası sizde”, o lo que es lo mismo, “Es tu turno de ser un héroe”.

La campaña, pese a ser publicada hace pocos días, lleva ya más de 37.000 liras turcas recaudadas. Y es que la actriz, que está es su mejor momento profesional, tiene un gran apoyo por parte de sus más de 22 millones de seguidores en redes sociales. Al momento de hacerse pública esta solidaria colaboración, se convirtió en uno de los temas más comentados en Twitter en varios países y el sexto a nivel mundial.

El que tampoco se ha querido perder este momento ha sido su novio y compañero en 'Love is in the air', Kerem Bürsin, que también ha hecho un llamamiento a sus seguidores para que donen a esta causa.

La actriz ha vivido muy de cerca esta enfermedad

Además de la vocación solidaria de la actriz, esta campaña en concreto significa mucho para ella. Y es que, desgraciadamente, le ha tocado vivir la enfermedad muy de cerca. Su madre, Aylin Erçel, falleció en enero de 2019 por esta misma razón y quedó muy afectada por ello. Su hermana Gamze y la posterior llegada de su sobrina Mavi han sido su gran apoyo para superar esta gran pérdida. Las tres han formado un equipo y son uña y carne.

Las dos hermanas siguen teniendo muy presente a su madre. El pasado 9 de mayo, día de la madre en muchos países (incluido Turquía), Hande compartía con sus seguidores una instantánea con su madre cuando ambas hermanas eran pequeñas.

Sin duda, Hande Erçel está atravesando uno de sus mejores momentos a nivel personal y profesional. Se ha convertido en la actriz de moda dentro y fuera de Turquía con el personaje de Eda en 'Love is in the air'. Su química con Kerem (que interpreta a Serkan) ha traspasado la pantalla y ha enamorado a millones de personas.

