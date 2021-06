Hande Erçel, agradecida con Kerem Bürsin: "Nunca he dudado interpretando frente a él porque te hace actuar"

Lunes y martes, nuevos capítulos de 'Love is in the air' en Telecinco

'Love is in the air' le ha cambiado la vida. Aunque ya era una actriz popular en Turquía y se había dado a conocer en España, la serie que coprotagoniza con Kerem Bürsin ha supuesto el espaldarazo definitivo a su carrera y le ha convertido en una estrella internacional. "Eda es un personaje que me ha dado muchas alegrías", ha reconocido la actriz en unas declaraciones exclusivas a Mediaset.

Pero el cambio no solo ha sido a nivel profesional. 'Love is in the air' ha traído también el amor a su vida. Hace dos meses, la pareja protagonista de la serie del momento confirmaba sus romance durante un viaje a Maldivas y por fin zanjaban los rumores que les perseguían desde que comenzó la emisión de la serie hace ahora un año.

Desde el primer momento, la química entre ellos no pasó desapercibida para los fans. Y no solo la chispa que saltó entre ellos es la responsable de esta credibilidad en pantalla. Hande sabe que tenerle al lado en este proyecto ha sido fundamental. "Ser compañera de Kerem Bürsin es una de mis mayores oportunidades a nivel profesional. Nunca he dudado mientras interpretaba frente a él, porque es un actor que te hace actuar".

Eda, un modelo a seguir

En sus declaraciones exclusivas a Mediaset, la actriz reconocía que Eda ha sido un personaje muy importante porque sirve de referencia a millones de mujeres. "Es muy fuerte y sabe exactamente lo que quiere. Es muy importante ver a mujeres fuertes que luchan por sus sueños en las series de televisión como modelo para la sociedad", ha comentado la actriz, que reconoce que le ha puesto mucho de ella misma al personaje.

Momentos inolvidables en 'Love is in the air'

Más de un año de rodaje da para mucho y los recuerdos se acumulan. Sin embargo, cuando se le pregunta a Hande Erçel por la escena más conmovedora y que no podrá olvidar lo tiene claro. "La más emotiva fue en la que Eda descubre que perdió a sus padres por culpa de la familia de Serkan", ha recordado para Mediaset.

Eda y Serkan te esperan en Mediaset

La historia de amor de Eda y Serkan ha enganchado a millones de espectadores dentro y fuera de Turquía. Por supuesto, España no ha sido ajena al éxito de la serie del momento y el público de Mediaset está enganchadísimo a 'Love is in the air'. Como sabemos que ya no podéis vivir sin la pareja de moda, os hemos preparado varias citas a las que no querréis faltar. Cada lunes y martes a las 23:00 horas, disfruta de los nuevos capítulos de la serie en Telecinco. Además, de lunes a viernes a las 18:45 horas, Eda y Serkan te espera en Divinity.

