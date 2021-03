Hande Erçel emociona a Bige Önal, Selin en 'Love is in the air', tras la muerte de su padre: "Esto es lo que tú llamas amistad"

El padre de la actriz falleció el pasado 16 de marzo a causa de una hemorragia cerebral

Erhan Önal fue el primer migrante de ascendencia turca en jugar en la Bundesliga

El martes a las 22:00 horas, disfruta de un nuevo capítulo de 'Love is in the air' en Telecinco

Bige Önal, la actriz que da vida a Selin en 'Love is in the air', atraviesa un momento muy duro tras la inesperada pérdida de su padre. Según ha publicado la prensa turca, Erhan Önal, quien fuera jugador del Galatasaray y Bayern Munich (fue el primer migrante de ascendencia turca en jugar en la Bundesliga) falleció el pasado 16 de marzo a causa de una hemorragia cerebral que sufrió el día 11.

Un día después del fallecimiento, los familiares y amigos del exfutbolista le despidieron en Esmirna, su ciudad natal. Tras el funeral, la actriz sufrió un desmayo del que tuvo que ser atendida y que provocó la reacción inmediata de Hande Erçel. Nada más enterarse de lo que le había sucedido a su compañera de reparto, la protagonista de 'Love is in the air' cogió un coche y se trasladó a Esmirna para estar con su amiga y asegurarse de que estaba bien. Según ha publicado la prensa en Turquía, al verla, Bige Önal agradeció el gesto y tuvo unas bonitas palabras hacia ella. "Esto es lo que tú llamas amistad", le dijo.

