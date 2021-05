Azul y con un precio de 320 euros: el bañador con el que Hande Erçel ha conquistado a sus fans

La actriz podría estar disfrutando de unos días de descanso en la bahía Göcek

Hande Erçel tiene ganas de verano. Desde que regresara de su viaje a Maldivas junto a Kerem Bürsin y su familia, la actriz ha compartido en su perfil de Instagram varias imágenes junto al mar. En uno de esos posados, el bañador que luce ha llamado la atención de muchos de sus fans. Y no solo por lo favorecedor que resulta.

¡La elección de Hande Erçel no ha pasado desapercibida por su precio! Según han publicado varios medios turcos, el traje de baño de color azul de la marca Off White que luce la actriz cuesta nada más y nada menos que 3.300 liras turcas (en una conocida cadena de ropa, el bañador más caro cuesta unas 279 liras turcas y el salario medio en Turquía es de 2.826 liras turcas). La actriz completa su look playero con unas gafas de sol cuyo precio asciende a 4.000 liras turcas. "Te sienta bien el azul", han escrito algunos fans en el post que cuenta ya con más de tres millones de 'me gusta'.

Hande Erçel y Kerem Bürsin, un amor que ha traspasado la pantalla

Desde que comenzaran el rodaje de 'Love is in the air', los fans de la serie soñaban con que el amor de Eda y Serkan se hiciera realidad. La complicidad de la pareja en el set de rodaje y fuera de él desataron los rumores sobre una posible relación entre ellos. Sin embargo, tanto Hande como Kerem optaron por guardar silencio. Durante meses, la pareja ni confirmó ni desmintió pero siguió alentando los dimes y diretes con vídeos en sus perfiles en redes sociales en los que demostraban que entre ellos había un buen rollo más que evidente. Finalmente, tras ser pillados en Maldivas por un seguidor, la pareja confirmó lo que ya era un secreto a voces.

