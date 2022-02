Hande Erçel borra los rastros de su relación con Kerem Bürsin en redes sociales

Muy lejos quedan ya las declaraciones de amor públicas o su viaje a Maldivas en el que confirmaron su relación. De hecho, ya no queda rastro alguno de esas románticas imágenes juntos que la protagonista de 'Love is in the air' compartió en su perfil de Instagram. Un mes después de que comenzaran los rumores, Hande Erçel ha borrado las fotografías con el que fuera su novio. Los recuerdos de esa escapada al paraíso y la declaración de amor que le dedicó el pasado 6 de junio con motivo de su 34 cumpleaños ya no existen en su muro.