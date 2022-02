Hande Erçel, de 'Love is in the air': "Hay críticas muy injustas sobre la percepción de la belleza"

La actriz es portada de la edición turca de 'Elle'

"Quien te critique por su percepción de la belleza es por su infelicidad por su propio cuerpo"

"Cuando miro el amanecer recuerdo que tengo nuevas posibilidades para empezar de cero"

Espectacular. Así es el posado que ha protagonizado Hande Erçel en el número de marzo de la edición turca de la revista 'Elle'. La protagonista de 'Love is in the air' ha posado en la ciudad de Mardin, una ciudad Mesopotámica ubicada en la región de Anatolia. "Mardin me fascinó, me maravilló y me robó el corazón. Me sentí en un cuento de hadas", ha dicho la actriz sobre esta ciudad tras la colaboración con la publicación.

Pero además de esta impresionante portada y un amplio reportaje gráfico, del que la actriz ha compartido algunas imágenes, la revista ha publicado una extensa entrevista en la que Erçel se ha sincerado sobre las presiones que reciben las mujeres en torno a su físico. "Encuentro todo tipo de presiones y críticas en las redes sociales basadas en la percepción idealizada del cuerpo y la belleza muy injustas y ofensivas", ha señalado la protagonista de 'Love is in the air', que ha lanzado un importante mensaje a las mujeres que se vean en esta situación. "Quien te presione por la percepción de la belleza física y te critique duramente es un reflejo de su infelicidad con su propio cuerpo o alma, ¡no te preocupes!"

En este entorno idílico que es Mardin, la actriz ha contado a la publicación qué es lo la ayuda a seguir adelante y aumenta su motivación para vivir. "El amanecer puede ser lo que me da más esperanza. Cada vez que veo el amanecer, lo miro por minutos como si lo estuviera viendo por primera vez y recuerdo que tengo nuevas posibilidades para empezar de cero", ha contado.

Rumores de ruptura

No sabemos si en las últimas semanas la actriz habrá tenido que ver muchas veces el amanecer para mirar al futuro y replantearse su vida tras la supuesta ruptura con Kerem Bürsin. Y es que desde hace semanas circulan por Turquía insistentes rumores que apuntan a que la pareja habría puesto punto y final a su historia de amor a mediados de enero.

Aunque la pareja aún no se ha pronunciado ni para desmentir ni para confirmar, lo cierto es que ambos han dejado muestras de que al menos existe un distanciamiento entre ellos. Desde hace semanas, la pareja no interacciona en redes sociales y el último 'like' que Kerem Bürsin dejó a su chica fue el pasado 15 de enero (antes siempre le daba 'me gusta' a todas sus publicaciones). Además, el actor, que está muy unido a la familia de su chica, fue el gran ausente en la fiesta de cumpleaños de Gamze.

