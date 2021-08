Azul, el perro influencer de Hande Erçel que tiene su propio perfil de Instagram

La actriz ha decidido abrir una cuenta de Instagram a Azul, uno de sus tres perros

Hande ya confesó la importancia que tienen sus mascotas para ella

Ya sabemos el gran amor que la protagonista de ‘Love is in the air’ siente por sus mascotas. Para ella son un miembro más de la familia y como tales comparte fotos con ellos cada vez que puede. Pero esta vez ha ido un paso más allá. Y es que la actriz ha decidido abrir a uno de sus perros ¡su propia cuenta de Instagram! El elegido ha sido Azul, un precioso braco de Weimar que llegó a su vida cuando su padre se enamoró de él a primera vista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Azul. (@azulercel)

La protagonista de 'Love is in the air' ya confesaba hace unos meses en una entrevista a InStyle el enorme vínculo que le une a sus tres perros: "Son mis bebés, no puedo decir cuánto los amo". Además, es esta entrevista también confirmó cuál es la razón por la que Niebla, Noche y Azul tienen nombres en español y cómo llegaron a su vida.

Todos sus seguidores están al tanto de las escapadas de la intérprete junto a sus tres inseparables compañeros, pero este último movimiento de Hande les ha pillado por sorpresa completamente. Más aún cuando, acostumbrados a las preciosas instantáneas que la actriz comparte en sus redes, el perfil de esta cuenta sigue un tono cómico en el que es el propio Azul el que habla en primera persona de sus vivencias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Azul. (@azulercel)

Lo cierto es que prevemos que esta cuenta nos va a dar muy buenos momentos. Y es que cada vez que vemos a Hande con alguna de sus tres mascotas morimos de amor y recordamos los momentazos que su personaje en 'Love is in the air' nos ha dado junto a Sirio, el perro de Serkan.

