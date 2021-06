Hande Erçel felicita a Kerem Bürsin con su primera declaración pública de amor: "Qué suerte tenerte"

"Feliz cumpleaños a la parte más divertida de mi vida"

Kerem Bürsin ha cumplido 34 años y lo ha celebrado por todo lo alto con sus compañeros

Aunque son muy discretos con su vida privada y apenas han compartido una imagen juntos desde que comenzara su romance y apenas han hecho declaraciones al respecto, el cumpleaños de Kerem Bürsin es una ocasión especial y Hande Erçel ha hecho una excepción.

La protagonista de 'Love is in the air' ha querido felicitar a su chico con una romántica imagen de ellos juntos y dedicarle unas bonitas palabras. Toda una declaración de amor que pone de manifiesto el buen momento que atraviesan. "Mantente cerca de las personas que se son luz. Feliz cumpleaños a la parte más divertida de mi vida, qué suerte tenerte". Por supuesto, el actor no ha tardado en responder a este romántico mensaje. Minutos después de su publicación, el actor devolvía tanto amor en un escueto mensaje. "Mi rayo de sol".

La divertida fiesta de precumpleaños en el set de rodaje

Y aunque su cumpleaños es hoy, el actor ha empezado a celebrar sus 34 unas horas antes en el set de la serie y junto a su chica y varios miembros de equipo, tal y como hemos visto en las imágenes que el propio actor ha compartido. Lo que no sabemos es si ha podido soplar las velas porque algunos de sus compañeros (la prensa turca apunta a Hande Erçel) le ha pegado un tartazo al cumpleañero, al que no pareció importarle demasiado la broma. "Amo a este equipo", escribía junto a las imágenes.

Sin embargo, no parece que las maldades vayan a terminar con la tarta estampada en la cara de Bürsin. La propia Hande advertía a su chico a través de Instagram. "Acabamos de empezar", le escribía junto a un emoticono de un diablillo.

La historia de amor de Hande y Kerem

Aunque desde que se estrenara 'Love is in the air' el pasado verano en Turquía los rumores apuntaban a una posible relación de los protagonistas, no ha sido hasta hace unas semanas cuando ambos lo confirmaban a través de sus redes sociales. Lo hacían durante un viaje a Maldivas después de que un fan de la ficción los fotografiara juntos en el hotel. Ante tal evidencia, a la pareja no le quedó más remedio que confirmar lo que era ya un secreto a voces y por primera vez se enviaban románticos mensajes a través de las redes. "En un hermoso lugar con una hermosa mujer", escribía el actor sobre su pareja.

