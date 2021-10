Hande Erçel se pone nostálgica y rinde homenaje a su personaje en 'Love is in the air': "Te echo de menos, Eda"

El personaje de Eda Yıldız ha dado fama mundial a la actriz

La actriz se despidió del personaje en agosto, cuando el terminó el rodaje

Cada tarde a las 18:30 horas puedes ver a Hande Erçel en 'Love is in the air'

El pasado mes de agosto Hande Erçel cerraba una de las etapas profesionales más bonitas de su vida. La actriz se despedía ese día de Eda Yıldız, el personaje que la ha convertido en una estrella internacional. Después de algo más de un año, la 'Love is in the air' llegaba a su fin y el equipo afrontaba el emotivo y último día rodaje de una serie que se ha convertido en todo un fenómeno mundial.

Ese día la actriz se metía por última vez en la piel de la arquitecta paisajista que volvió loco al disciplinado e inflexible empresario Serkan Bolat. Ahora dos meses después del fin del rodaje, Hande Erçel se ha puesto nostálgica y ha compartido un precioso mensaje dedicado al personaje que le ha acompañado durante meses. "Te echo de menos, Eda Yıldız. Pasaré por ti otra vez, buenas noches", ha escrito escrito en sus stories de Instagram junto a varias fotografías de la serie.

'Love is in the air', un gran éxito profesional y personal

'Love is in the air' le ha traído muchas alegrías a Hande Erçel. Y no solo a nivel profesional. La serie que se ha convertido en un éxito en todos los países que se ha estrenado ha supuesto también que la actriz haya encontrado el amor. Desde el comienzo de la emisión los fans soñaban que le romance de Eda y Serkan traspasara la pantalla y finalmente sucedió. La química de la actriz con Kerem Bürsin era más que evidente y su amor se hizo realidad. "En algún momento se hizo difícil verla como una amiga", ha dicho recientemente Kerem Bürsin.

Después de meses de rumores y tras ser fotografiados juntos en un resort de Maldivas, la pareja confirmó su noviazgo el pasado mes de abril. Por primera vez la pareja, que todavía se resistía a posar junta, se dedicaba románticos mensajes que evidenciaban que habían dado un paso más en su relación. "En un hermoso lugar con una hermosa mujer", escribía entonces el actor.

No faltes a tu cita con Eda Yıldız en Divinity

Aunque ya era una actriz muy popular en Turquía y había empezado a darse a conocer fuera de su país, el papel de Eda Yıldız ha supuesto el espaldarazo definitivo a su carrera. Eda y Serkan se han convertido en la pareja de moda y su historia de amor tiene millones de fans en todo el mundo. España no ha sido ajena a este auténtico fenómeno que puedes seguir cada tarde en Divinity. De lunes a viernes a las 18:30 horas, no puedes faltar a tu cita con 'Love is in the air'. ¡No te lo puedes perder! Y menos ahora que la serie ha entrado en su recta final y la pareja acaba de descubrir que un nuevo Bolat viene en camino.

Disfruta de los capítulos de tus series favoritas en Mitele PLUS