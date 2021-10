Hande Erçel recuerda a su madre el día que hubiera cumplido 50 años: "Me parezco cada vez más a ti"

La madre de la actriz falleció en 2019 a los 48 años

Hande Erçel ha homenajeado a su madre por su cumpleaños

Dos años después de su muerte, Hande Erçel sigue teniendo muy presente a su madre y como cada año por su cumpleaños ha querido recordarla con un sentido homenaje que ha compartido con sus seguidores.

Con motivo del que hubiera sido su cincuenta cumpleaños, la protagonista de 'Love is in the air' ha publicado dos preciosas imágenes que han emocionado a sus fans. En una vemos a su madre cuando era niña y en la otra vemos a la actriz junto a su madre hace algunos años. Además, le ha dedicado un emotivo mensaje con el que ha dejado patente lo mucho que la echa de menos. "Sigues siendo esa niña, eres todas las contradicciones que siento por dentro, eres la emoción... Soy consciente de que me parezco cada vez más a ti, me encanta tanto... Y eres tan hermosa, mamá... Que pases tu nueva era nadando en mares infinitos", ha escrito la actriz.

El 24 de octubre es una fecha muy señalada en el calendario y uno de los días más difíciles para Hande Erçel. Ese es el día que nació su madre, Aylin Erçel, quien falleció hace dos años y medio a los 48 años de edad tras una larga lucha contra un cáncer.

Desde el momento en el que falleciera su madre, la actriz ha convertido el día de su cumpleaños en un día de homenajes a la mujer más importante de su vida. "Hermosa, no te vas de mi mente ni un momento. Estás aquí. Aún besas mi cuello todas las mañanas. Sé que estás nadando en un mar más hermoso de lo que imaginamos todos los días. Te extraño mucho mamá", escribía hace un año la actriz.

