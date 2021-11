Hande Erçel, sobre la huella que le dejó su madre: "Intento vivir como me enseñó"

La actriz protagoniza un espectacular reportaje en la edición turca de 'InStyle'

Hande Erçel está actualmente en Nueva York

Cada tarde a las 18:30 horas, un nuevo capítulo de 'Love is in the air'

Han pasado dos años desde que Hande Erçel perdió a su madre pero la actriz la sigue teniendo muy presente. Para la protagonista de 'Love is in the air' ella es su inspiración y su ejemplo a seguir. Fue, es y seguirá siendo la mujer de su vida, tal y como ha contado en el número de noviembre de la edición turca de 'InStyle'.

En una entrevista concedida a la publicación turca poco antes de poner rumbo a Estados Unidos y que ha visto la luz una semana después del que hubiera sido el cincuenta cumpleaños de su madre, Erçel se sincera como nunca sobre su madre. "La mujer que más me inspira en mi vida es mi madre. Ella es quien siempre me animó a ser la persona que quiero ser. También es mi mayor inspiración. Siempre trato de vivir de la manera que él me enseñó, tocando todos los colores de la vida"

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de InStyle Türkiye (@instyleturkiye)

El emotivo recuerdo de la actriz a su madre

En los últimos días, el recuerdo de su madre ha estado más presente que nunca. El pasado 25 de octubre hubiera cumplido cincuenta años y en un día tan señalado, la actriz quiso recordar a la mujer de su vida en sus redes sociales. "Sigues siendo esa niña, eres todas las contradicciones que siento por dentro, eres la emoción... Soy consciente de que me parezco cada vez más a ti, me encanta tanto... Y eres tan hermosa, mamá... Que pases tu nueva era nadando en mares infinitos", escribía la protagonista de 'Love is in the air' junto a dos imágenes de su madre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hande Erçel (@handemiyy)

El viaje a Nueva York de Hande Ercel

Aunque Erçel ha viajado a Estados Unidos sin Kerem Bürsin, le sigue teniendo muy presente. Desde la gran manzana, la actriz le ha enviado varios mensajes y ha publicado varias fotos inéditas con él demostrando lo mucho que le echa de menos. Ese fue el inicio de su particular guerra. El actor respondió a su chica publicando una imagen con la cara llena de tarta, que no tardó en provocar a su chica. "No era consciente de que estás iniciando una guerra por venganza", le decía su chica, que recibía una cariñosa y divertida respuesta de su novio."Quería compartir mi versión favorita de ti".

Eda y Serkan te esperan en Divinity

La historia de amor de Eda y Serkan ha entrado en su recta final. Muy pronto tendremos que despedirnos de la pareja. Pero antes nos quedan muchas cosas por vivir con ellos, entre ellas una especialmente importante. ¡Tenemos que conocer al nuevo miembro de los Bolat - Yildiz! Si quieres vivir con ellos un momento tan especial, no puedes perderte los próximos capítulos. De lunes a viernes a las 18:30 horas, en Divinity.

Disfruta de los capítulos de tus series favoritas en Mitele PLUS