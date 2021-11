La pareja protagonista tiene ideas muy diferentes sobre su final ideal

'Love is in the air' ha entrado en su recta final

La cuenta atrás ha comenzado. Se acerca el gran final de 'Love is in the air'. En unos días nos despediremos de la serie que nos ha enamorado en los últimos meses. Toca decirles adiós a Eda y Serkan pero, ¿cómo será el final? Los seguidores de la serie tienen claras sus preferencias pero ¿qué esperan los actores que dan vida a Eda y Serkan del final de la serie? ¿Apuestan por un final feliz o por el contrario prefieren impactar al público con una tragedia aún mayor?

¡Sorpresa! Parece que pese a su sintonía dentro y fuera del set de rodaje, en esto no son capaces de ponerse. Hande Erçel y Kerem Bürsin tienen una idea muy diferente de cómo debería acabar la serie que les ha convertido en la pareja del momento, tal y como han confesado en las declaraciones exclusivas que han hecho a Mediaset.

El inesperado final de Kerem Bürsin y el 'no final' de Hande Erçel

Mucho nos tememos que la respuesta de Kerem Bürsin no va a gustar a los seguidores. Resulta que el actor no es de los que apuesta por finales previsibles y románticos. Bürsin es de finales que dejen al público con la boca abierta (esperemos que no tanto como el final de 'Kara Sevda'). "Soy la peor persona a la que podrías preguntarle eso. No me gustan los finales felices. Soy más del tipo de final de 'vamos a sorprender a todo el mundo', así que no creo que al público le guste mi final", contó el actor entre risas durante la entrevista exclusiva que concedió a Mediaset.

No sabemos qué pensará su pareja y compañera de reparto sobre este final sorprendente pero muy previsiblemente no estará muy de acuerdo ya que ella parece imaginarse dando vida Eda durante mucho tiempo. "¡Ojalá no hubiera un episodio final!", confesó a Mediaset en sus declaraciones del pasado mes de mayo.

Un rodaje muy divertido

En lo que sí parece que la pareja está de acuerdo es en el buen ambiente que existe entre todo el equipo. Ambos coinciden en que un día de rodaje en 'Love is in the air' es muy divertido. "Lo pasamos muy bien y disfrutamos mucho. Nunca he perdido la motivación. En el set de rodaje siempre estoy animada, llena de energía y feliz", comentaba la protagonista a Mediaset.

El buen rollo entre el elenco de la serie ha sido más que evidente durante el año que ha durado la grabación. De hecho, todos se han encargado de demostrar en numerosas ocasiones la buena sintonía y la amistad que se había creado entre ellos. El equipo derrocha complicidad y se han convertido en una auténtica familia en la que no faltan las bromas. ¡Que se lo digan a Kerem Bürsin y Alican Aytekin! Hace unos meses, el protagonista el actor que da vida a Seyfi se 'declaraban la guerra' y protagonizaban en algunas escenas de lo más divertidas.

Sin embargo no todo son risas. Las largas jornadas de trabajo les dejan exhaustos. "El rodaje en la televisión turca es un trabajo muy interesante, porque los episodios duran una media de 130 minutos y los guiones tienen entre 100 y 130 páginas. Rodar esto en cinco días significa que pasamos mucho tiempo en el plató. Creo que el ritmo es probablemente lo más difícil de gestionar", reveló el actor.

Las escenas más difíciles

En lo que también están en sintonía la pareja protagonista de 'Love is in the air' es en las escenas más emotivas de la primera temporada. Aunque no han elegido exactamente la misma sí que han elegido la misma trama. Mientras para Serkan, la más emotiva fue cuando descubrió que su familia es responsable de la muerte de los padres de Eda, para ella es cuando Serkan le confiesa este secreto.

