Hande Erçel y Kerem Bürsin, fotografiados juntos en Maldivas por un fan de 'Love is in the air'

Un fan de la serie ha compartido la foto de la pareja en redes sociales

La pareja se conoció en la primavera de 2020 cuando comenzaron a trabajar en 'Love is in the air'

Los rumores sobre una posible relación les persiguen desde que comenzó la serie

Se avivan los rumores sobre una posible relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin después de que este fin de semana un fan de la serie asegurara que la pareja estaba disfrutando de unas vacaciones en Maldivas. En la imagen publicada por un seguidor (que está un tanto borrosa) se aprecia a una pareja que supuestamente es la formada por los actores protagonistas de 'Love is in the air'. Según publican los medios turcos, Hande Erçel y Kerem Bürsin se habrían tomado este descanso tras el final de la temporada.

Aunque ninguno de los protagonistas ha confirmado ni desmentido su relación ni han dado pistas sobre el lugar en el que se encuentran en este momento y si están juntos o no, lo cierto es que el actor ha compartido en su Instagram un story en una lancha en algún lugar paradisíaco. "¡Perderse!", ha escrito en el vídeo, que muchos dan por hecho que ha sido grabado en Maldivas en los últimos días.

La confusa respuesta de la pareja sobre su relación

Esta supuesta escapada a Maldivas no es la primera vez que la pareja ha sido pillada junta fuera del set de rodaje. Días antes de que se filtraran estas imágenes, la pareja fue vista acudiendo al gimnasio. A la salida, respondían por primera vez a las preguntas sobre la relación que mantienen y jugaron al despiste. "Se les informará si hay algún avance en este tema", decía el actor, que abandonaba el recinto deportivo minutos antes que su compañera, que hacía declaraciones en el mismo sentido. "Lo sabrán cuando suceda, amigos".

Hande Erçel y Kerem Bürsin te esperan en Mediaset

Mientras la pareja confirma (o desmiente) su relación, los fans de la serie podrán seguir disfrutando de su romance en la ficción. Eda y Serkan, la pareja del momento, te esperan en Mediaset. Cada martes a las 23:00 horas, podrás disfrutar de un nuevo capítulo de estreno de la serie en Telecinco. Además, de lunes a viernes a las 17:45 y a las 21:55 horas, la pareja te espera en Divinity para que sigas su historia de amor en 'Love is in the air'.

Disfruta de los capítulos de 'Love is in the air' en Mitele PLUS