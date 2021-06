La protagonista de 'Love is in the air' tiene tres perros

La actriz eligió sus palabras favoritas y las tradujo al español para poner nombre a sus mascotas

"Son mis bebés, no puedo decir cuánto los amo. Estoy hablando de un grado de amor que a veces sorprende a algunas personas". Así hablaba Hande Erçel sobre sus tres mascotas hace un año en una entrevista concedida a la edición turca de la revista 'InStyle'.

Amante de los animales, la protagonista de 'Love is in the air' tiene tres perros que se han convertido en sus inseparables amigos durante los últimos años y a los que hemos podido conocer gracias a sus redes sociales. Noche, Niebla y Azul son protagonistas de muchas de las imágenes compartidas por Erçel. ¡Y menuda sorpresa nos llevamos al descubrir los nombres españoles elegidos para sus mascotas!

¿Qué le llevó a la actriz a elegir estas tres palabras en nuestro idioma como nombre de sus amigos perrunos? La explicación la daba en esa misma entrevista a InStyle y no puede ser más sencilla. "Elegí las palabras que me gustaban porque quería aprender sus nombres en español", comentaba la actriz.

Pero su interés por el español no ha terminado en los nombres de sus perros. En sus recientes declaraciones exclusivas a Mediaset, la actriz confirmaba que hablaba algo de español. "Durante el confinamiento estuve dando clases, pero no estoy segura de que sea suficiente para hablarlo con fluidez", contaba Erçel, que afirma que tiene muchas ganas de venir a España. "Estuve en Barcelona en un concierto de Beyoncé, pero apenas tuve tiempo para hacer turismo. Visitar Ibiza es una prioridad, aunque también me gustaría conocer otras ciudades españolas".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hande Erçel (@handemiyy)

Así llegaron Noche, Niebla y Azul a la vida de Hande Erçel

Convertidos en sus más fieles compañeros, la actriz recuerda perfectamente los momentos en que Noche, Niebla y Azul aparecieron en su vida. "Todos ellos llegaron en momentos muy especiales y la forma en la que los conocí es diferente en cada caso", ha contado la actriz.

El primero en aparecer fue Noche, que cambió de forma repentina los planes que tenía la actriz, que en ese momento estaba buscando una mascota muy diferente a él. "Un día, cuando llegué a casa lo encontré mientras intentaba adoptar un perro de raza pequeña", contaba entre risas la actriz debido al gran tamaño de su mascota, que no tardó en encontrar a dos compañeros de juegos. Muy pronto llegaron a la vida de los Erçel Niebla y Azul, con los que también hubo flechazo. "La primera vez que Niebla y yo nos encontramos cara a cara, sabíamos que íbamos a ser amigos. Y Azul le robó el corazón a mi padre sin que yo lo supiera".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hande Erçel (@handemiyy)

Hande Erçel es Eda en 'Love is in the air'

Aunque ya era una actriz popular dentro y fuera de Turquía', 'Love is in the air' ha supuesto el espaldarazo definitivo a su carrera y ha hecho de ella una estrella internacional. El amor de Eda y Serkan ha convertido a los dos actores protagonistas en la pareja de moda y sus fans se cuentan por millones. Por supuesto, España no ha sido ajena a este fenómeno que se ha convertido en todo un éxito en Mediaset. Y como sabemos que los espectadores están totalmente enganchados a esta ficción turca, te hemos preparado varias citas con ellos que no te querrás perder. Cada martes a las 23:00 horas, podrás disfrutar de los nuevos capítulos de 'Love is in the air' en Telecinco. Además, de lunes a viernes, Eda y Serkan te esperan en Divinity a las 18:45 horas.

