La actriz voló hace unos días hasta Nueva York

La prensa turca apunta a que podría asistir a un curso de interpretación

Dos meses después del final del rodaje de 'Love is in the air' y tras unas merecidas vacaciones, Hande Erçel ya está en Estados Unidos, concretamente en Nueva York. Ha sido la propia actriz quien ha confirmado la noticia tras varios días dejando entrever a sus seguidores que se estaba produciendo algún cambio en su vida (la actriz compartió una foto desde el avión sin revelar el misterioso destino).

Aunque no han trascendido los motivos del viaje, la protagonista de la serie del momento podría haber dado un paso más en su carrera y ya son varios los medios turcos que especulan con que podría instalarse allí para asistir a un curso de interpretación, lo cual encajaría a la perfección con los planes que la actriz revelaba hace unas semanas. "Quiero alejarme un poco, adquirir nuevas habilidades, tener nuevas experiencias. Quiero dedicar tiempo a la formación y mejorar", contaba a una publicación turca.

Ha viajado sin Kerem Bürsin

A la espera de que poco a poco la protagonista de 'Love is in the air' vaya revelando más detalles lo que sí ha trascendido es que no ha viajado con su novio, el actor Kerem Bürsin, quien hace apenas unos días estaba en Gran Canaria para ser embajador de la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida. Eso sí, él ha sido uno de los primeros en comentar la primera publicación que su chica ha hecho desde Estados Unidos. Unos emoticonos de llamitas y una carita de enamorado han sido su respuesta a las imágenes compartidas por su chica, que ha respondido de la misma manera a su comentario. ¿Se reunirán pronto allí?

Hande Erçel quería formarse en Estados Unidos

Aunque el viaje de la actriz no ha pillado por sorpresa a sus seguidores, que ya conocían su intención de viajar a Estados Unidos, la ciudad elegida sí que ha sido una sorpresa. Después de que la actriz confirma a 'Vatan Magazine' su intención de seguir formándose para mejorar sus habilidades como actriz, se empezó a especular con la posibilidad de que se instalara en Los Ángeles para asistir a clases de interpretación con Lori Lively, hermana de Blake Lively, lo que además le permitiría perfeccionar su inglés y le abriría las puertas a producciones internacionales.

