Hande Erçel y Murat Akdoğan han roto: la familia del empresario se habría opuesto a la relación

La relación de la actriz y el empresario turco apenas habría durado un mes

'Love is in the air', los martes a las 22:00 horas en Telecinco y cada día a las 17:15 y las 21:15 horas en Divinity

Hande Erçel da vida a Eda en 'Love is in the air', la serie del momento

Muy poco les ha durado la felicidad a Hande Erçel y Murat Akdoğan. Apenas diez días después de hacerse pública su relación y algunos detalles sobre cómo se conocieron, la prensa turca señala que el noviazgo ha terminado de forma repentina por petición expresa de la familia del empresario.

Según ha trascendido, Akdoğan habría puesto punto y final a la relación después de que su entorno vetara a la actriz protagonista de 'Love is in the air'. Concretamente habría sido su padre el que se habría opuesto frontalmente a la relación y habría hablado con su hijo para que terminara con una historia de amor que ha durado poco más de un mes.

La buena relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin

De confirmarse la ruptura, los fans de 'Love is in the air' podrían soñar de nuevo con la posibilidad de que el amor de Eda y Serkan traspase la pantalla. Desde que comenzó la serie, son muchos los que ven en ellos a la pareja perfecta y los rumores de un posible noviazgo siempre les han perseguido.

Aunque ellos nunca se han pronunciado al respecto, lo cierto es que la relación que mantienen es muy especial. Los actores derrochan complicidad dentro y fuera del set de rodaje y entre ellos se ha establecido una estrecha amistad. Tan buena es su relación, que hace unos días, Hande no dudó en salir en defensa de su compañero cuando se vio salpicado por la polémica en una entrega de premios. "Conozco el corazón de Kerem", decía entonces su compañera.

Hande Erçel es Eda, la protagonista de 'Love is in the air', la serie del momento

Su papel de Eda en 'Love is in the air' la ha convertido en la actriz del momento en su país. Su popularidad ha crecido como la espuma y la ha lanzado al estrellato internacional. Eda es quizás su personaje más importante hasta el momento y es con el que la intérprete turca se siente más identificada. "Cada personaje tiene un lugar especial para mí pero hoy en día siento que Eda es lo más cercano a mí", ha señalado en una publicación turca en la que además ha confesado ser una mujer apasionada y amante de los animales y la naturaleza y bastante positiva.

No faltes a tu cita con 'Love is in the air'

Es oficial. Estamos enganchadísimos a 'Love is in the air' y la historia de amor de Eda y Serkan nos tiene en un sinvivir. Como en Mediaset sabemos que ya no puedes vivir sin esta pareja, te hemos preparado varias citas con los protagonistas. Cada martes a las 22:00 horas puede disfrutar de los nuevos capítulos de estreno en Telecinco. Además, cada día a las 17:15 y a las 21:15 horas, Eda y Serkan te esperan en Divinity.

Disfruta de los capítulos de tus series favoritas en Mitele PLUS