Esta noche a las 22:50 horas, disfruta de un nuevo capítulo en Telecinco

Cada tarde a las 17:00 horas, no faltes a tu cita con 'Love is in the air' en Divinity

Hande Erçel y Kerem Bursin son los protagonistas de 'Love is in the air'

La conocimos como Hayat y nos conquistó y ha vuelto a hacerlo con su personaje de Eda Yildiz en 'Love is in the air', la nueva comedia romántica que triunfa en Telecinco y Divinity. Hande Erçel se ha sincerado en una publicación turca y ha hablado sobre su personaje en esta serie que ya se ha convertido en todo un éxito internacional.

Elegida recientemente la mujer más bella del mundo, la actriz turca atraviesa un gran momento profesional. gracias a 'Love is in the air' y a su personaje, de Eda, un papel al que se siente muy unida. "Cada personaje tiene un lugar especial para mí pero hoy en día siento que Eda es lo más cercano a mí", ha señalado en un entrevista en la que se ha definido como una mujer apasionada y amante de los animales y la naturaleza y bastante positiva. "Tengo altibajos, pero siempre encuentro una manera de deshacerme de la energía negativa porque e amo más a mí mismo cuando soy positiva".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hande Erçel (@handemiyy)

Su relación con la fama

Se ha convertido en uno de los rostros más populares de su país y en uno de los personajes más seguidos por la prensa, la actriz es muy discreta. "Hago todo lo posible por salvaguardar mi vida personal", ha explicado en una entrevista en la que ha confesado que intenta mantenerse cerca de los suyos. "Trabajamos en un sector donde no tenemos mucho tiempo para dedicarnos a nosotros mismos así que siempre que encuentro tiempo, lo dedico a mí y a mi familia", dice Hande, que reconoce que cuenta con un equipo de profesionales que le ayudan a gestionar la fama. "No hago ningún esfuerzo especial para gestionar nada. Cuando hay una situación que necesita ser manejada, mi equipo lo hace. Siempre me comunico a través de las redes sociales, las veo como una herramienta de comunicación".

Volcada en su trabajo

Desde que debutara en televisión en 2013, no ha parado de trabajar, lo que le ha llevado a labrarse una sólida carrera. "Amo mucho mi trabajo y trato de desarrollarme en cada oportunidad posible", ha contado la actriz, que reconoce que le gusta estudiar los proyectos y analizarlos antes seleccionar sus papeles. "La historia y el viaje del personaje me llaman la atención. Cierro los ojos, digo ¿puedo verme en este proyecto? Es suficiente para mí si abro los ojos pensando que no debería estar en él".

Sin embargo, la interpretación no es el único talento de la actriz. Según ha confesado en una conocida publicación turca, cuando no está grabando también pinta. "Puedo contarte muchos sueños. Con cada experiencia que paso son más grandes pero lo primero que quiero hacer en un futuro cercano es mostrar mis pinturas".

No faltes a tu cita con 'Love is in the air' en Mediaset