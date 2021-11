'Love is in the air' homenajea a Sirius, el perro de Serkan, en el último capítulo: "Nunca te olvidaremos"

Eda y Serkan han puesto punto y final a su historia de amor

El equipo de la serie quiso rendir un último homenaje a Küba, el perro que se puso en la piel de Sirius

El perro falleció el pasado mes de agosto

Seguimos con resaca emocional después del emocionante y alocado final de ‘Love is in the air’. Eda y Serkan han conseguido el final feliz que tanto anhelaban, Melo ha encontrado al amor de su vida en el último momento y Seifi ha decidido poner punto final a su relación laboral con Aydan. Tras el final del último capítulo, el equipo de la serie quiso hacer un último homenaje a Küba, el perro que encarnaba a Sirio y que falleció el pasado agosto conmocionando tanto a los fans como al cast. “Nunca te olvidaremos, Sirio” fue el mensaje que dedicaron a la mascota, que se convirtió en el mejor amigo y confidente de Serkan Bolat al inicio de la historia.

Küba, un perro muy querido

Cuando se hizo pública la noticia de su fallecimiento, las redes se llenaron de mensajes de recuerdo y de apoyo a su dueña, la abogada Leman Türkmenoğlu que también quiso publicar unas tiernas palabras en su honor: “Mi compañero de vida y de camino. El ojo derecho de nuestra familia. Se ha ido de una forma noble como siempre ha sido. Nunca olvidaremos su amor por la vida, su energía, su felicidad. Nos quedamos solos y vacíos. Gracias por la felicidad que nos has dado con tu presencia. Te vamos a echar mucho de menos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Av.Leman Türkmenoğlu (@avukatlemanturkmenoglu)

El importante papel de Sirio en 'Love is in the air'

Estamos seguros de que el equipo ha echado mucho de menos a Sirio en el final del rodaje. Sin duda habría sido un momento muy tierno ver al mejor amigo de Serkan junto a Kiraz y el pequeño Alp. Y, desde luego, es un auténtico detallazo por parte del equipo de ‘Love is in the air’ acordarse de él y rendirle un último homenaje. La participación de Küba (en la piel de Sirio) fue muy importante en los primeros compases de la historia. Serkan era un hombre muy cerrado y que solo tenía tiempo para el trabajo. Sirio era su confidente y vivió con el despertar de sus sentimientos por Eda.

