Un nuevo e inquietante personaje ha aparecido en 'Love is in the air' de la mano de la abuela de Eda, que quiere tener todo lo que se refiere a su nieta bajo control y no solo pretende acabar con su relación con Serkan. No. La señora Semiha ha ido un paso más allá y le ha buscado ¡un príncipe!

La malvada abuela de la florista se ha propuesto casar a su nieta con un hombre que considere a su altura y parece haber encontrado al candidato perfecto. Sin embargo, el príncipe Seymen no parece trigo limpio.

Aunque puede que a la abuela le toque arrepentirse en un futuro de su plan, de momento ha ganado y Eda ha roto con Serkan. Y sí. ¡Ha sido la ruptura más cruel que podíamos imaginarnos! "No podemos estar juntos. El amor no basta, no es suficiente para hacerme olvidar el pasado. Mi abuela me ha recordado lo que significa estar contigo. Cada vez que te miro veo las miradas acusadoras de mis padres y mis heridas vuelven a sangrar. No sé cómo pude pensar que podía formar parte de la familia que nos hizo tanto daño", le ha dicho entre lágrimas.

Eda cede a la presión de su abuela

Pero, ¿cómo ha logrado convencer a Eda para que rompa con Serkan de esa forma? Muy sencillo. Gracias al amor. Tras verle en el calabozo, a Eda no le ha quedado más remedio que claudicar. La florista cede al chantaje de su abuela pero deja claro que esta ha sido la sentencia de muerte a su posible reconciliación. "Te parecerá que has ganado pero me has perdido para siempre", le dice a la señora Semiha, que inmediatamente da la orden de que deje en libertad al empresario, que verá como se empaña su felicidad al ver cómo Eda le rehúye tras salir del calabozo.

Y la situación seguirá tensándose. Incapaz de zanjar de la noche a la mañana su relación con Serkan, la florista verá como su abuela pasa a la acción y pone en peligro el futuro de la empresa. "Tú y yo hicimos un trato pero todavía no has cumplido tu parte. Cuando lo hagas cumpliré mi parte", le dirá.

Pero sus amenazas no se han quedado solo en Serkan. Cuando ha visto que su nieta seguía cerca del empresario ha tomado una decisión muy drástica. Ha llegado el momento de atacar a a Alptekin y asestar el golpe definitivo. "Si te enseño todo esto es para que veas lo lejos que puedo llegar".

