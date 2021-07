Kerem Bürsin alegra el día a Hande Erçel con un romántico detalle: "Qué bonita mañana"

La actriz ha compartido en redes el regalo que le ha enviado su chico

Kerem Bürsin y Hande Erçel están viviendo uno de sus momentos más dulces. Desde que confirmaran su romance el pasado mes de abril desde Maldivas, han sido varias las ocasiones en las que la pareja ha demostrado públicamente su amor y ha compartido su felicidad con sus seguidores a través de sus redes sociales.

En esta ocasión ha sido la protagonista de 'Love is in the air' la que ha querido compartir con sus fans el romántico detalle que ha tenido su chico con ella con el que la actriz (y seguramente los fans) ha muerto e amor. Y es que Kerem Bürsin ha querido sorprender a su chica con un ramo de flores. "Qué bonita mañana", ha escrito junto a un corazón y mencionando a su chico en un storie de Instagram. ¿Estará celebrando algo la pareja?

Así confirmó la pareja su relación

Desde que se estrenara 'Love is in the air' en Turquía, las especulaciones sobre una posible relación empezaron a perseguir a la pareja protagonista. La buena sintonía de la pareja dentro y fuera de la pantalla avivaron los rumores pero durante meses la pareja jugó al despiste y se negó a confirmar su relación. Sin embargo, una fotografía publicada por un fan de la serie de ellos juntos en Maldivas hizo que la pareja confirmara por fin lo que era un secreto a voces. Por primera vez la pareja publicaba fotos de ellos fuera del set de rodaje y se dedicaba románticos mensajes.

Por fin Serkan ha recordado a Eda y el intenso amor que vivió a su lado. Sin embargo, la felicidad de la pareja seguirá sin ser plena. Justo cuando parecía que todo volvía al punto en el que lo dejaron, la verdad ha salido a la luz y tendrán que enfrentar un nuevo problema. El matrimonio con Deniz es real y apenas tienen unas horas para anular la boda y que los protagonistas de 'Love is in the air' puedan casarse de forma inmediata.

Sin embargo, el amigo de la infancia de la florista se ha dado a la fuga y no parece dispuesto a renunciar a la mujer que ama. ¿Logrará la pareja localizarle antes de que sea demasiado tarde?

