La guerra ha estallado en el set de rodaje de 'Love is in the air'. Kerem Bürsin y Alican Aytekin (Seyfi) han comenzado una batalla en la que momento parece que lleva ventaja el protagonista de la serie del momento. Con sus compañeros como testigos (y cómplices) los dos actores han protagonizado en los últimos días algunas escenas sorprendentes que han provocado más de un susto.

Pero tranquilos que la sangre no llegará al río. La peculiar guerra que han iniciado los actores es ¡de bromas! y demuestra el buen rollo que existe entre el elenco. Ya lo decía Kerem Bürsin en la entrevista exclusiva que concedía a Mediaset. "Un día en el rodaje es muy divertido". ¡No nos engañaba!

El primero en empezar esta guerra que, por lo que hemos visto va subiendo de nivel, fue el protagonista de la serie, que colocado estratégicamente detrás de su compañero con dos maderas le pegaba un susto de muerte. A él y a la actriz Neslihan Yeldan (Aydan en la serie). ¡Menuda carita pusieron!

Kerem no sabía lo que había hecho. Por supuesto, Alican Aytekin se la guardaba y juraba en Instagram que las cosas no iban a quedar así. "La venganza es clara", le advertía en el texto que acompañaba el divertido vídeo. Y no tardó en ejecutarla. Tan solo dos días después, ayudado por Hande Erçel y Elçin Afacan (Melo) y utilizando los mismos artilugios que su amigo, Aytekin se la devolvía y compartía el resultado en sus redes sociales. "Nuestro trabajo es asustarte. Que te recuperes pronto, hermano. Situación 1-1".

Pero a Kerem no le gustan los empates y un día después deshacía este 1 -1 con una broma pasada por agua. Aprovechando un discurso en el jardín de su compañero, el actor se ha subido a la segunda planta de la casa y le ha lanzado un cubo de agua. ¿Cómo responderá Alican Aytekin?

