Kerem Bürsin, portavoz del 'Movimiento HeForShe': "Debemos ir del brazo de las mujeres hacia la igualdad"

Kerem Bürsin sigue mostrando su apoyo a las mujeres y al feminismo en Turquía. Esta vez lo ha hecho a través del 'Movimiento HeForShe', el movimiento de la ONU creado en pro de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y que aboga por un esfuerzo global para involucrar a todos en la eliminación de las barreras sociales y culturales a las mujeres y que está llevando a cabo importantes obras en Turquía.

El protagonista de 'Love is in the air', que se ha convertido en portavoz del movimiento en su país, tuvo hace unas semanas un encuentro con la prensa en el que mostraba una vez más su postura en torno al papel que deben jugar los hombres en esta lucha por la igualdad. "Como hombres, debemos caminar del brazo de las mujeres en el camino hacia la igualdad de género. Debemos deshacernos de los roles sexistas como "eres hombre, no llores", "eres mujer, no trabajes", y debemos unirnos por un futuro igualitario y justo", decía el actor.

Además, el actor insistía en que es fundamental cambiar los roles pues es la única forma de evitar la discriminación y ha insistido en que la pandemia no ha hecho más que agudizar las diferencias entre hombres y mujeres. "Cuestionar y transformar nuestros roles y privilegios de masculinidad es lo que los hombres debemos hacer para prevenir la discriminación y la desigualdad de género. A menos que podamos lograrlo, no podemos hablar de una sociedad equitativa y justa. En un momento en que la pandemia de COVID-19 ha profundizado las desigualdades", explicaba el actor, que sentirse feliz con el papel que juega en el 'Movimiento HeForShe'. "Tener un título tan importante me da un gran orgullo y una importante responsabilidad".

Muy involucrado con el movimiento feminista

El nombramiento como portavoz del movimiento ha propiciado este pronunciamiento del actor en favor de las mujeres pero no ha sido la primera vez que muestra su apoyo abiertamente al feminismo. Hace unos meses el actor ya se pronunciaba al respecto en un programa de televisión. "Vivimos en un sistema patriarcal. Por eso se oyen frases como ‘Vamos a cuidar a las mujeres’. No hay necesidad de cuidar a nuestras mujeres, la frase debería ser 'No deberíamos ser un obstáculo para nuestras mujeres'", señalaba el actor, que insistía en que los hombres deben mostrar públicamente su apoyo. "Quedarse callado sobre esto es estar de acuerdo con el sistema patriarcal y los hombres también tienen que alzar la voz. No tienen que hacer mucho más, porque las mujeres son más exitosas que nosotros", decía el intérprete.

Kerem Bürsin apoya al colectivo LGTBI

Además de a las mujeres, Kerem Bürsin no ha dudado en mostrar abiertamente su apoyo al colectivo LGTBI en su país. Con motivo de la celebración del Orgullo Gay de este año, el actor protagonista de 'Love is in the air' hablaba alto y claro sobre la discriminación que sufren en Turquía. Un gesto que cobraba una especial importancia al chocar con la polémica postura del Gobierno. "En este país no importaba tanto quién mataba a quién en este país como quién amaba a quién", escribía en sus redes sociales.

