Su trayectoria profesional, su visión del amor, sus sueños... Kerem Bürsin, el protagonista de 'Love is in the air' , se ha sincerado como nunca en una entrevista con Hakan Gence para 'Hürriyet'. Tras disfrutar de unos días de descanso después de terminar el rodaje de la serie del momento, el actor concedía esta divertida entrevista.

Considerado uno de los actores más atractivos de Turquía y de Europa tras el éxito de 'Love is in the air' fuera de su país, el actor reconocía que su visión de sí mismo dista mucho de esa imagen. "Es bueno que les guste, pero ese no es mi enfoque para mis objetivos. Además, no creo que sea sexy, de verdad. No me veo así, no Tampoco quiero verme así. ¡Es ridículo!"