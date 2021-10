Kerem Bürsin, candidato para ser el próximo James Bond: sus fans lanzan una campaña de apoyo al actor

Los fans del actor han lanzado una campaña en apoyo al actor

La recta final de 'Love is in the air', de lunes a viernes a las 18:30

¡Atención fans de Kerem Büsin! Que vuestro actor turco favorito (con permiso de Can Yaman) dé el gran salto y se convierta en una estrella en Hollywood está en vuestra mano. Ahora que Daniel Craig se ha despedido del mítico papel de James Bond tras el estreno el pasado 1 de octubre de 'Sin tiempo para morir', son muchas las seguidoras del actor de 'Love is in the air' que creen que él es el candidato ideal para sustituirle como protagonista de la saga 007.

Aunque en un principio parece que Kerem Bürsin no está en la lista de candidatos preferidos por los seguidores de la saga para convertirse en el próximo Agente 007, las fans del actor han lanzado través de twitter una campaña bajo el hashtag #KeremBursinxJamesbond para apoyar al actor y que su nombre empiece a sonar fuerte para dar vida a la figura del mítico espía.

Por supuesto, los incondicionales del actor no han tardado en responder al llamamiento realizado a través de las redes los numerosos clubs de fans del actor turco y han inundado twitter con de mensajes pidiendo que se tenga en cuenta al popular intérprete turco. En apenas unos días, el hashtag acumula miles de menciones. Y no solo eso. Como la creatividad de muchos de los usuarios de twitter no conoce límites, algunos ya se han atrevido a hacer incluso los carteles de la película con Kerem Bürsin caracterizado como James Bond. ¡Y no está nada mal!

No te pierdas la recta final de 'Love is in the air'

Y mientras esperamos a que se decida si Kerem Bürsin es el elegido para meterse en la piel de James Bond, podemos seguir disfrutando de él como Serkan Bolat en Divinity. Cada tarde a las 18:30 horas puedes disfrutar de los nuevos capítulos de 'Love is in the air', la serie que le ha dado fama mundial al actor turco.

Sin embargo, de hacerse realidad esta petición de los fans, esta no sería la primera experiencia de Bürsin en Estados Unidos. El actor comenzó su carrera en Los Ángeles. Allí hizo sus pequeños pinitos en la televisión y dio sus primeros pasos como actor con pequeños papeles en películas independientes y cortometrajes hasta que en 2010 la cadena SYFY le dio su gran oportunidad con un papel protagonista en la cinta de terror y ciencia ficción 'Sharktopus'. No obstante, tras este papel, el actor regresó a su país natal donde no tardó en empezar a destacar hasta que en 2020 llegó a sus manos el guion de 'Love is in the air', la serie que le ha cambiado la vida.

¡Eda y Serkan serán padres de nuevo!

Enamorados, felices y con un nuevo Bolat en camino. Eda y Serkan atraviesan uno de sus momentos más dulces. Después de su boda exprés y por sorpresa, la pareja ha empezado una nueva vida en la que estamos seguros que no faltarán los sobresaltos.

Y es que, a pesar de la emoción de Eda, mucho nos tememos que este embarazo no va a ser tan tranquilo y apacible como ella esperaba porque ¡SERKAN HA PERDIDO LOS NERVIOS! El empresario se ha obsesionado con que todo vaya bien y promete no despegarse de su mujer. "Quiero arrancarme el corazón y dártelo. Te adoro. No te voy a dejar sola en este embarazo. Lo haremos todo juntos. Tengo que ocuparme más de ti", le ha dicho a Eda.

Disfruta de los capítulos de tus series favoritas en Mitele PLUS

Si quieres disfrutar de las telenovelas de más éxito de Divinity completas y además ver por adelantado los capítulos de las telenovelas actuales, suscríbete a Mitele PLUS. ¡Podrás disfrutar, sin publicidad, de tus historias de amor favoritas!