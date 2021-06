Kerem Bürsin celebra su cumpleaños por adelantado: fiesta en el set, tartazo y advertencia de Hande Erçel

El protagonista de 'Love is in the air' cumplirá 34 años el 4 de junio

Su chica y parte del equipo de la serie han querido sorprenderle en el set de rodaj

El próximo martes, un nuevo capítulo de 'Love is in the air' en Telecinco

Faltan horas para su cumpleaños pero Kerem Bürsin ya lo ha celebrado. Y lo ha hechco muy bien acompañado en el set de rodaje de 'Love is in the air'. Acompañado de su chica, Hande Erçel y de otros miembros del equipo, el actor ha disfrutado de su primera fiesta y de la tarta. ¡Y vaya si la ha probado!

En una divertida imagen compartida por Bürsin, comprobamos que sus compañeros no han podido resistirse y le han pegado un tartazo que no parece haberle importado mucho al popular actor a juzgar por el comentario. "Amo a este equipo", ha escrito junto a la imagen, en la que vemos a Hande Erçel sin poder contener la risa- Y es que, según los medios turcos fue ella la responsable de que la tarta acabara en la cara de su chico. Pero sus 'maldades' podrían no haber acabado ahí. A través de sus stories, Hande ha lanzando una advertencia a su chico. "Acabamos de empezar", ha escrito la actriz junto a un emoticono de un demonio. ¿Qué tendrá preparado la actriz?

Un cumpleaños solidario

Consciente de la legión de fans que tiene, el actor ha querido aprovechar su popularidad para utilizarla en favor del planeta. Este año, con motivo de su cumpleaños el actor ha pedido a sus seguidores que, si están pensando en hacerle algún tipo de regalo, opten por una donación a Yuvam Dunya, una organización que lucha para parar el cambio climático. "El mundo se está transformando, el clima está cambiando. Por eso mi deseo este año es ralentizar este cambio y poder respirar cómodamente en este mundo que es mi hogar. El mejor regalo que me pueden dar en mi cumpleaños es apoyar a la Asociación Mundial Yuvam, que lucha contra la crisis climática".

