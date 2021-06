Kerem Bürsin cumple 34 y en Divinity queremos celebrarlo por todo lo alto y rendirle el homenaje que se merece. El intérprete turco se ha convertido en uno de los actores de moda y su fama ha traspasado fronteras gracias a su papel de Serkan Bolat en 'Love is in the air' por eso hemos recuperado sus mejores momentos en la serie que ha conquistado a millones de espectadores. ¿Alguien ha podido olvidar el día que Serkan se declaró a Eda tras una persecución por Estambul? Nosotros no.