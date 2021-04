El martes a las 22:00 en Telecinco, disfruta de un nuevo capítulo de 'Love is in the air'

La polémica ha vuelto a salpicar a Kerem Bürsin. Semanas después del incómodo incidente en una entrega de premios en la que el presentador habló sobre lo que cobraba por cada capítulo de 'Love is in the air', el actor se ha visto envuelto en otra polémica cuando durante un directo en Instagram con su compañera Hande Erçel respondieron las preguntas de sus seguidores.

En un momento dado del directo al ser preguntado por la pandemia y el uso de las mascarillas, el actor no dudó en insultar a todos aquellos que no usan la protección adecuada y a los que incumplen los protocolos de seguridad. "Si te quitas la mascarilla, disculpa, pero eres estúpido. Piensa en tu familia y las demás personas", señaló el actor. Sus palabras no tardaron en provocar una ola de reacciones en su contra a través de las redes sociales donde muchos de sus detractores usaron el hashtag #haddinibilkerembuersin (mantente en tu lugar Kerem Bürsin).

Ante el aluvión de críticas y pese al apoyo incondicional de sus seguidores, el actor ha decidido pedir disculpas en un vídeo publicado en su perfil de Twitter. "Me disculpo por usar la palabra idiota. Mis declaraciones no fueron acertadas. Tendría que haber usado otra palabra", ha señalado el actor, que aún así ha hecho hincapié en la necesidad de respetar las normas y usar la mascarilla. "Hemos estado luchando contra la pandemia durante 1 año. Ha sido difícil para todos pero tenemos que usar la mascarilla para evitar el Covid-19. Hemos llegado a la cima en casos y esto no es agradable", ha insistido en su vídeo de disculpa.

Aunque hasta hace poco era prácticamente un desconocido en nuestro país, 'Love is in the air', la serie del momento, le ha convertido en uno de los actores de moda en nuestro país. El intérprete turco ha visto como su legión de fans en nuestro país se ha multiplicado gracias a su papel de Serkan Bolat. ¿A alguien le extraña?

