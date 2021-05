Los protagonistas de 'Love is in the air' confirmó su relación en su viaje a Maldivas

En marzo, a la actriz se la relacionaba con Murat Can Akdoğan

Puedes ver a Kerem Bürsin y Hande Erçel, en 'Love is in the air'

Aunque la relación de Kerem Bürsin con la prensa siempre ha sido de lo más cordial, su último encuentro con los periodistas ha resultado de lo más tenso. Al protagonista de 'Love is in the air', que hace apenas unas semanas confirmaba por fin su relación con Hande Erçel, su compañera de rodaje, no le han sentado demasiado bien las preguntas que los reporteros le han realizado sobre Murat Can Akdoğan, el atractivo empresario con el que se relacionaba a su novia hace apenas dos meses.

Según han publicado algunos medios turcos, algunos periodistas mencionaron al empresario y la supuesta relación de apenas un mes que mantuvo la actriz con él. Fue en ese momento, cuando el actor no pudo disimular su malestar ante las preguntas y respondía un tanto molesto. "No hay necesidad de recordar esas tonterías", ha dicho Bürsin, que recordaba el momento tan dulce que atraviesa con su novia. "Ahora estamos juntos y estamos felices".

Los rumores relacionaban a la actriz con el empresario

Aunque desde que comenzó a emitirse 'Love is in the air' se especulaba con que el amor de Eda y Serkan había traspasado la pantalla, el silencio de los protagonistas y la falta de imágenes juntos fuera del set de rodaje acalló los rumores y a la actriz se la acabó emparejando con un conocido empresario turco el pasado mes de marzo.

Los medios turcos apuntaban a que Hande Erçel estaba saliendo con Murat Can Akdoğan, hijo del presidente del Estethica hospital de Estambul (un centro especializado en trasplantes capilares y cirugía estética). Y al igual que con Kerem Bürsin, la actriz ni confirmó ni desmintió la noticia. La relación estuvo en boca de todos hasta que varios días después de salir a la luz, los medios se hacían eco de una supuesta ruptura en la que habría tenido mucho que ver el padre del empresario.

