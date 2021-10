Kerem Bürsin, sobre el proceso de creación de su figura de cera: "Aprendí mucho sobre mis medidas"

La figura del protagonista de 'Love is in the air'se realizó en 2016

Aunque ha sido 'Love is in the air' la serie que le ha disparado su fama tanto en Turquía como fuera de sus fronteras, lo cierto es que Kerem Bürsin lleva años siendo un actor reconocido en su país. Cuando nosotros desconocíamos su existencia, en Turquía era uno de los rostros más populares de su país. De hecho, desde 2016, si visitas el Madame Tussauds de Estambul podrás ver una figura de cera del actor.

¿Sorprendido? Pues imagínate el protagonista de 'Love is in the air' cuando recibió una llamada de teléfono dándole la noticia. "Me quedé sorprendido cuando me lo dijeron. Pensé '¿de verdad me quieren a mí para eso?' Pero, por supuesto, estaba muy contento. Esto es extraordinario. Estoy muy, muy feliz", reconocía años después en una entrevista.

Pero si ya la llamada le dejó con la boca abierta, cuando descubrió cómo trabaja el equipo del museo se quedó sin palabras. "Fue muy interesante, el trabajo es muy meticuloso. Estudian de cada centímetro de tu cuerpo. Nunca pensé que profundizaríamos tanto en los detalles. Y, por supuesto, aprendí mucho de ellos. Aprendí muchas cosas sobre mí, mis medidas... Ha sido una aventura interesante y detallada", ha contado el actor.

El actor visita España y hablamos en exclusiva con él

Consciente de que su legión en seguidores en España se ha disparado con la emisión de 'Love is in the air', el actor visita este fin de semana nuestro país. Concretamente, el actor estará en Canarias ya que es el embajador de la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, que celebra su 25 aniversario. Y aprovechando esta visita, Divinity estará en exclusiva con el actor en una entrevista que podrás ver muy pronto en nuestra web.

