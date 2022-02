El actor ocupa el primer lugar por delante de Can Yaman y Engin Akyürek

Ayça Ayşin Turan y Demet Özdemir ocupan el tercer y cuarto puesto respectivamente

Kerem Bürsin y Hande Erçel atraviesn uno de sus mejores momentos profesionales. El éxito de 'Love is in the air' ha disparado la fama los actores, que se han convertido en los intérpretes más populares y exitosos de su país en 2021. Así lo ha confirmado un estudio publicado por Adba Analytics, que ha analizado la cantidad de comentarios que han tenido en redes sociales el pasado año.

Según el informe de esta agencia de investigación de consumo digital, los protagonistas de 'Love is in the air' se han convertido en todo un fenómeno en redes sociales, donde acumulan millones de comentarios convirtiéndose ambos en los actores más comentados en redes de 2021.

En la categoría de actores masculinos, Kerem Bürsin, que suma 10 millones de seguidores en Instagram, ocupa el primer lugar con 3,7 millones de comentarios, 1,6 millones más que el segundo clasificado, Can Yaman, que acumula 2,1 millones. El tercero en esta lista de actores más populares en redes sociales lo ocupa Engin Akyürek, que alcanza los 1,3 millones. Pero Kerem Bürsin y Can Yaman no son los únicos actores conocidos por el público de Divinity que encontramos en la lista. Dentro de este top ten de popularidad en redes también se han colado Alp Navruz, con un millón de comentarios, Ibrahim Çelikkol, con 676.000 y Burak Deniz, que alcanza los 508.000.

También Hande Erçel es la actriz que más comentarios acumula en redes en 2021. En su caso y según figura en el informe, la actriz que tiene 26,5 millones de seguidores en Instagram, acumula 3,2 millones de comentarios. Erçel se sitúa muy por encima de la segunda clasificada que se queda en 1,04 millones de comentarios. El tercer lugar es para Ayça Ayşin Turan, que se queda en 1,01 millones. También se han colado en esta lista, Demet Özdemir en cuarto lugar con 872.000 comentarios, Tuba Büyüküstün, que alcanz los 864.000 comentarios y se queda en sexto puesto y Burçu Özberk, que cierra el top ten con 493.000.

'Love is in the air', un fenómeno mundial

Aunque tanto Hande Erçel como Kerem Bürsin eran dos actores muy populares en Turquía, su participación en 'Love is in the air' ha disparado su fama. La historia de amor de Eda y Serkan se convirtió en un fenómeno internacional seguido por millones de espectadores y eso ha provocado que sus protagonistas se hayan convertido en dos auténticas estrellas tanto en Turquía como fuera de sus fronteras.

