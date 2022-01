Kerem Bürsin ha dejado sin palabras a sus fans. El protagonista de 'Love is in the air' ha compartido con sus seguidores un vídeo en el que demuestra que, a pesar de que siempre ha mostrado su lado más solidario y comprometido, también tiene un lado oscuro. Sí, el actor se ha dejado llevar y se ha puesto del lado del Imperio y de su ejército.