El actor ha querido pronunciarse, una vez más, en favor de los derechos de las mujeres

Kerem Bürsin es ahora mismo uno de los actores turcos más mediáticos dentro y fuera de las fronteras de su país gracias al éxito de 'Love is in the air'. Además, aprovecha cada oportunidad que se le presenta para defender aquello en lo que cree y los valores que le representan. En esta ocasión ha sido contundente al defender los derechos de las mujeres, especialmente en Turquía, un país donde la desigualdad de sexos está a la orden del día.

El pasado fin de semana, el actor fue invitado a participar en un programa que precisamente gira en torno a las mujeres en el entorno laboral. Su visita tenía como objetivo sorprender a una joven de 19 años, Ayşe Begüm Onbaşı, una gimnasta que recientemente se ha proclamado campeona del mundo de gimnasia aeróbica. Ella misma quiso dejar inmortalizado el momento en sus redes sociales.

El protagonista de 'Love is in the air' se ha mostrado tajante, una vez más, en contra del machismo que sigue siendo protagonista en la sociedad y en especial en su país: “Vivimos en un sistema patriarcal. Por eso se oyen frases como ‘Vamos a cuidar a las mujeres’. No hay necesidad de cuidar a nuestras mujeres, la frase debería ser ‘No deberíamos ser un obstáculo para nuestras mujeres’”. Y añade, “Quedarse callado sobre esto es estar de acuerdo con el sistema”.

El actor está muy concienciado con el feminismo gracias a que se ha educado en muchos países distintos y ha vivido en culturas muy diferentes. Kerem es uno de los famosos que más se posiciona en este aspecto en su país y tiene claro que luchar por la igualdad no es solo un trabajo de las mujeres. “En este sistema patriarcal, los hombres también tienen que alzar la voz. No tienen que hacer mucho más, porque las mujeres son más exitosas que nosotros”, dice con una sonrisa. “Porque desgraciadamente, este sistema hace vuestra vida y trabajo más difíciles”.

Además, el intérprete no duda en dar cifras que hacen ver la magnitud del problema social que sigue existiendo: “Hay aproximadamente 16 millones de mujeres en este país que están sufriendo violencia psicológica cada año (en Turquía). Deberíamos prevenir esto”.

