Los protagonistas de 'Love is in the air' acudieron juntos al gimnasio

Puedes ver un nuevo capítulo de 'Love is in the air', el martes a las 23:00 horas en Telecinco

Cada día a las 17:45 horas y las 21:55 horas, tienes una cita con Eda y Serkan en Divinity

La historia de amor de Eda y Serkan ha conquistado al público. Los fans de la pareja protagonista de 'Love is in the air' se cuentan por millones y son muchos los que sueñan con que su historia de amor traspase la pantalla y se convierta en real.

Los rumores han perseguido a la pareja desde que comenzaron a trabajar juntos y es que la conexión que existe es más que evidente y no dudan en demostrar el estrecho vínculo que se ha creado entre ellos en estos meses a través de divertidos stories, fotografías y comentarios.

Aunque saben el interés que despierta su relación, ninguno de los dos ni la ha confirmado ni desmentido. Sin embargo, tras ser pillados juntos en el gimnasio, tanto Kerem como Hande han roto su silencio y han hablado por primera vez. "Se les informará si hay algún avance en este tema", dijo el actor al ser preguntado por la prensa.

Minutos después, salía del centro deportivo Hande Erçel, quien también decidió responder a los periodistas que se congregaban a las puertas. La actriz se pronunciaba en el mismo sentido que el actor. "Lo sabrán cuando suceda, amigos".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kerem Bürsin (@thebursin)

El comentario de Kerem Bürsin que avivó los rumores

Esta no es la primera vez que se avivan los rumores de relación entre ambos actores. Hace unas semanas, coincidiendo con la supuesta ruptura de Hande con Murat Can Akdoğan, su compañero de reparto compartía uno stories en los que la piropeaba. "Eres tan hermosa", le decía Hande, que esbozaba una tímida sonrisa.

No faltes a tu cita con Eda y Serkan en Mediaset

Mientras los fans siguen soñando con que su historia de amor traspase la pantalla, en Mediaset podemos seguir disfrutando con Eda y Serkan. Cada martes a las 23:00 horas, puedes disfrutar de un nuevo capítulo de estreno en Telecinco. Además, de lunes a viernes a las 17:45 y a las 21:55 horas tienes una cita con ellos en Divinity. ¿Te lo vas a perder?

Disfruta de los capítulos de 'Love is in the air' en Mitele PLUS