Kerem Bürsin reacciona al movimiento de Hande Erçel y reaparece en redes sociales: "Levantarse y brillar"

Aunque no ha querido pronunciarse sobre su ruptura, a lo largo del fin de semana, el protagonista de 'Love is in the air' eliminado la única imagen personal que tenía con la que fuera su novia hasta hace poco más de un mes (las relacionadas con su participación en 'Love is in the air' las ha mantenido). La imagen en cuestión fue publicada pocos días después de regresar de su viaje a Maldivas, en el que confirmaron su historia de amor en abril del año pasado. "En medio del océano con una canoa y solo nosotros dos... perfecto", escribía entonces el intérprete junto a la bonita instantánea que ya ha pasado a la historia.