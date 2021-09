El protagonista de 'Love is in the air' ha sido elegido por el cabildo de Gran Canaria para impulsar la imagen internacional de la isla de Gran Canaria

Kerem estará presente en el desfile de la Gran Canaria Swim Week, entre el 21 y 24 de Octubre

Mientras tanto, nuevos capítulos de 'Love is in the air', cada tarde a las 17:45 horas, en Divinity

¡Menudo notición! La carrera profesional de Kerem Bürsin desde que aceptase el papel de Serkan en ‘Love is in the air’ no ha hecho más que dispararse Sin duda en este último año se han multiplicado sus seguidores fuera de las fronteras otomanas y ya se ha convertido en uno de los actores turcos con más repercusión a nivel internacional.

Siguiendo los pasos de Can Yaman, el primer galán turco que triunfó internacionalmente, Kerem ya ha conquistado Italia. Realizó un viaje express a Milán, una visita en la que dio una entrevista en el famosísimo programa dirigido por Silvia Toffanin, Verissimo, y que se emitirá en los próximos días.

El intérprete nos ha sorprendido con una noticia que nos toca muy de cerca y que hemos confirmado con Minerva Alonso, consejera de Consejera de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria: el protagonista de ‘Love is in the air’ será el embajador de la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, que celebrará su 25 aniversario entre el 21 y el 24 de octubre.

Según palabras de la propia Consejera, “representa una oportunidad excepcional para el objetivo de la internacionalización tanto de la pasarela, como del talento de los diseñadores que van a desfilar en la próxima edición de la pasarela y, por supuesto, del potencial turístico de Gran Canaria”. El evento tendrá lugar en Maspalomas, y contará con diseñadores de la talla de Agatha Ruiz de la Prada o Dolores Cortés, como representantes del panorama nacional, y artistas como Melisa Odabash en el panorama internacional.

Concienciados con el cáncer de mama

Este año, por primera vez en su historia, la GCSW contará con una jornada dedicada a la recaudación de fondos para la investigación del cáncer de mama. Se organizará un desfile muy especial bajo el lema Let’s Swim Together, en el que las propias modelos serán mujeres que han pasado por este duro camino. Además, el 50% del dinero recaudado en este especial desfile, irá destinado a la Asociación Española contra el Cáncer y a la Asociación Canaria contra el Cáncer de Mama y Ginecológico.

La visita de Kerem causa furor en Italia

La gran repercusión que está teniendo la serie fuera de Turquía ha llevado a Kerem a conceder entrevistas internacionales. Sin duda, uno de los lugares donde más éxito está teniendo es en el país transalpino, hasta donde se desplazó hace unos días para alegría de sus fans italianas. Decenas de seguidoras le esperaron en el aeropuerto, en el hotel y hasta en las instalaciones de Canale 5, donde se grabó la entrevista. Eso sí, haciendo gala de la responsabilidad que siempre le ha caracterizado desde el inicio de la pandemia, no se quitó la mascarilla en ningún momento, como tampoco sus seguidoras. Seguro que tanto la expectación como el buen comportamiento anti Covid de Kerem y de los fans se reproduce en nuestro país, cuando el actor toque tierra canaria. Faltan aproximadamente un mes para tan magno evento, habrá que esperar con paciencia.

No te pierdas a Kerem Bürsin, cada tarde, en ‘Love is in the air’

La solidaridad el actor que ha demostrado junto a Hande Erçel en innumerables causas nos tiene completamente enamorados. Y su personaje en ‘Love is in the air’ no se queda atrás. Pese a que su personalidad es dura y poco sensible, conocer a Eda y a Kiraz, la hija que ambos tienen en común, le ha cambiado la vida. Si quieres saber si Eda y Serkan serán capaces de retomar su intensa historia de amor, no te puedes perder los nuevos capítulos de ‘Love is in the air’. De lunes a viernes a las 17:45 horas, en Divinity.

